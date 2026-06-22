Операторов дронов начали готовить в МВД Казахстана

Казахстанских полицейских начали обучать управлению дронами в новой лаборатории, открытой на базе оперативно-криминалистического департамента МВД. Беспилотники планируют активно использовать в служебной деятельности, передает Kazinform со ссылкой на Polisia.kz .

Обучение включает несколько этапов: теоретический курс, работу на специализированных симуляторах и практические занятия на компьютере. Особое внимание уделяется применению беспилотников в реальных служебных задачах — от оперативного реагирования до поисково-розыскных мероприятий.

— По поручению министра внутренних дел на базе оперативно-криминалистического департамента создана учебно-тренировочная лаборатория беспилотных авиационных систем. Наша задача — подготовить сотрудников, которые смогут уверенно и эффективно использовать современные технологии в своей повседневной работе, — отметил главный криминалист оперативно-криминалистического департамента МВД Роллан Молдыбаев.

Беспилотные летательные аппараты позволяют значительно расширить возможности сотрудников полиции. Они используются для ночного наблюдения и аэроразведки, оснащены камерами высокого разрешения и тепловизорами, что дает возможность эффективно вести поиск людей в темное время суток и в сложных погодных условиях. Дроны обеспечивают оперативный обзор места происшествия с воздуха, позволяя фиксировать обстановку до прибытия следственно-оперативной группы и сохранять важные детали.

— Беспилотники применяются для обследования труднодоступных территорий — горной местности, степных участков и заброшенных объектов. Это существенно повышает эффективность поисков пропавших граждан, а также помогает при наблюдении и задержании разыскиваемых лиц, позволяя вести скрытое и безопасное наблюдение, — добавили в МВД.

В ведомстве отметили, что практическая эффективность технологий уже подтверждается на местах.

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