Специальность оператора БПЛА освоят 120 военнообязанных в Жамбылской области

Уникальный учебный эксперимент проходит на базе войсковой части 14157, где военнообязанные, находясь в полевых условиях, погрузятся в профессию оператора беспилотника, передает Kazinform со ссылкой на Минобороны РК.

Впервые за всю историю сборов резервисты наряду с освоением традиционного базового курса военной подготовки будут учиться управлению дронами.

Для проведения сборов войсковая часть 14157 выбрана не случайно: она является профильной по работе с БПЛА. К обучению граждан, призванных из запаса, привлечены опытные инструкторы.

На месячные сборы в часть прибыли 120 граждан из г. Тараз, Жамбылского, Жуалынского и Байзакского районов. В пункте приема личного состава военнообязанных регистрируют, оформляют документы, ставят на довольствие и выдают военную форму.

— Уникальность этих сборов в том, что резервисты пройдут не только базовую подготовку, но также изучат устройство дронов и основы управления ими. У нас все готово к приему личного состава, обустроены учебные площадки и палаточный лагерь, — уточнил заместитель командира войсковой части 14157 по воспитательной и идеологической работе подполковник Алимжан Куантай.

Местные органы военного управления отбирали военнообязанных на эти сборы с особой тщательностью.

— Наша задача заключалась в качественном отборе, оповещении и доставке граждан к месту проведения сборов, — пояснил начальник отдела предназначения мобилизационных ресурсов Департамента по делам обороны Жамбылской области полковник Алмас Чункунов. — Среди призванных на сборы — люди самых разных профессий: фермеры, водители, инженеры, юристы, бухгалтеры. Все они откликнулись на призыв с готовностью. За тридцать дней они пройдут переподготовку, в том числе научатся управлять дронами.

Система подготовки военнообязанных стремительно трансформируется вслед за изменениями на поле боя, где все чаще ключевую роль в достижении успеха играют операторы БПЛА.

— Мне очень интересно это направление, — признается военнообязанный Рауан Сапарбай из Жуалынского района. — Время сейчас такое — надо учиться защищать страну с помощью современных технологий. Готов учиться, поэтому охотно и без отговорок прибыл на сборы.

Ранее порядок освобождения офицеров от воинской службы разъяснили в Минобороны РК.