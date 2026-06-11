Порядок освобождения офицеров от воинской службы разъяснили в Минобороны РК

В Министерстве обороны Казахстана разъяснили, по каким причинам офицеры, призванные на службу сроком на 24 месяца, могут быть освобождены от прохождения службы. Об этом сообщил заместитель министра обороны РК Аскар Мусатбеков, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам Аскара Мусатбекова, наличие многодетной семьи само по себе не является основанием для освобождения от службы, поскольку офицеры по призыву получают полный социальный пакет и денежное довольствие действующих военнослужащих.

— В принципе, с многодетными семьями — в качестве офицера служащий получает заработную плату, как действующий офицер. То есть мы, наоборот, его социальное положение улучшаем, квартирные выплаты выплачиваются. При призыве он полностью по социальным льготам приравнивается к действующим офицерам. То есть он числится не как солдат срочной службы. Здесь не представляется возможным говорить об ущемлении каких-либо прав, — сказал Аскар Мусатбеков.

Заместитель министра обороны РК уточнил, что официальными причинами для освобождения от службы могут быть состояние здоровья либо тяжелые семейные обстоятельства. Также в ходе беседы журналисты затронули вопрос адаптации молодых людей к срочной службе.

— В настоящее время генеральный штаб разработал новый план боевой подготовки, где по призыву молодой солдат первые две недели проходит психологическую адаптацию. С ним обязательно работают психологи, воспитатели, определяется психологический уровень солдата, психологическое состояние и только после этого он назначается на должность, — сообщил Аскар Мусатбеков.

После оценки морально-психологического состояния военнослужащего его направляют на ту должность, где он сможет наиболее эффективно проявить свои качества.

— После двух недель, после определения полностью его морально-психологического состояния, мы его назначаем на ту или иную должность, где он наивысшим образом проявит свои деловые качества, — пояснил он.

Отвечая на вопрос о случаях, когда призывников отправляют домой после психологической оценки, заместитель министра отметил, что такой практики нет.

— Заново отправлять домой — нет такого, но у нас есть психологи, такое понятие психокоррекция. Психологи работают. Я думаю, что людей, которых мы призвали, если он уже не подлежит психокоррекции, где-то какой-то слишком низкий психологический уровень, то мы уже обращаемся к врачам, — сказал он.

При этом точной статистики по таким случаям в ведомстве не привели.

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