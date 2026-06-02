Вооруженные силы Казахстана полностью укомплектованы в рамках весеннего призыва

В Казахстане продолжается весенняя призывная кампания, проходящая в соответствии с Указом Президента с 17 марта по 30 июня 2026 года, передает Kazinform со ссылкой на Минобороны РК.

По состоянию на 1 июня план комплектования Вооруженных сил, а также Пограничной службы КНБ, Службы государственной охраны и Министерства по чрезвычайным ситуациям выполнен в полном объеме.

По данным департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба, большинство новобранцев уже завершили курс молодого бойца. Военнослужащие изучили общевоинские уставы, освоили основы строевой и огневой подготовки, ознакомились с тактико-техническими характеристиками вооружения. Завершающим этапом подготовки стало торжественное принятие Военной присяги.

Солдаты срочной службы успешно адаптировались к условиям армейской жизни и приступили к выполнению обязанностей по предназначению. Военнослужащие, имеющие кредитные обязательства, воспользовались предусмотренной законодательством возможностью оформления отсрочки платежей на период службы. Кроме того, многие из них планируют принять участие в конкурсе на получение государственных образовательных грантов после завершения службы.

В настоящее время в регионах страны под руководством заместителей акимов продолжают работу городские и районные призывные комиссии. Основные усилия сосредоточены на комплектовании подразделений Национальной гвардии. Согласно плану, в ее ряды будут призваны свыше семи тысяч молодых граждан страны.

Повестки гражданам направляются в электронном формате посредством SMS-сообщений и уведомлений через портал eGov не менее чем за три дня до даты явки. Электронное уведомление имеет статус официальной повестки. Граждане, получившие извещение, обязаны прибыть в призывные пункты местных исполнительных органов. Неявка без уважительных причин влечет административную ответственность, а систематическое уклонение от воинской службы — уголовную.

Ранее сообщалось о том, что более четырех тысяч военнослужащих Вооруженных сил приняли присягу.