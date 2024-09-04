Операторы связи будут передавать данные об абонентах при ЧС

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности утвердило правила передачи агрегированных данных уполномоченным органам в случае возникновения чрезвычайной ситуации, передает корреспондент агентства Kazinform.

Согласно приказу, в перечень ЧС входят ситуации социального, природного и техногенного характера - землетрясения, сели, лавины, наводнения, а также эпидемии, кризисные экологические ситуации и природные пожары.

Операторы связи в течение 3 часов обязаны предоставить локацию и общее количество абонентов.

Приказ вводится в действие с 7 января 2025 года.

Как сообщалось ранее, на заседании Правительства в июне 2024 года Премьер-министр РК Олжас Бектенов поручил выработать четкий план действий по повышению качества услуг мобильной связи в стране. Как отмечалось, в период паводковой ситуации в ряде регионов отсутствовала связь по причине проблем с электроснабжением и отключения базовых станций. Министерству цифрового развития совместно с Комитетом национальной безопасности было поручено рассмотреть вопрос возможности использования спутниковых систем связи в период чрезвычайных ситуаций.

31 мая в Алматы прошел тестовый запуск системы мгновенного оповещения о ЧС Mass Alert.