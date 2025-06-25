Операторы астанинского ЛРТ проходят обучение в Китае

Первый этап — базовый теоретический курс — проведен в Астане. В Тяньцзине продолжается обучение: проходят углублённую теорию, практику и стажировку. Далее в столице Казахстана планируется заключительный этап — стажировка на составах LRT и переход к непосредственной работе.

Цель программы — подготовка специалистов, способных безопасно, эффективно и самостоятельно управлять поездами, проводить обслуживание и при необходимости устранять неисправности в системах LRT.

На предыдущих этапах обучения в Астане теоретические занятия для операторов проводили преподаватели Тяньцзиньского метрополитена и Чжэнчжоуского железнодорожного профессионально-технического института (КНР). В Тяньцзине занятия ведут специалисты Тяньцзиньского метрополитена.

Программа обучения продлится до 10 сентября. По её завершении участники получат сертификаты, подтверждающие квалификацию.

Для моделирования нештатных ситуаций китайской стороной разработаны новые симуляционные программы, адаптированные под климатические и эксплуатационные условия Астаны. Стажировка проходит на специализированном полигоне, где особое внимание уделяется отработке действий в аварийных ситуациях и закреплению практических навыков. Финальный этап включает работу на действующих линиях, участие в тестировании транспортной системы и тренировки, максимально приближённые к реальной эксплуатации.

— Обучение операторов — важный шаг к запуску LRT в Астане. Мы стремимся не только внедрить передовые технологии, но и обеспечить их эффективную эксплуатацию квалифицированными специалистами. Использование современного учебного оборудования, моделирование различных сценариев и отработка действий в чрезвычайных ситуациях позволяют будущим операторам овладеть всеми необходимыми навыками, — отметил Бауыржан Айтхожин, управляющий директор ТОО City Transportation Systems.

Обучение проводится в рамках договора на строительство LRT и реализуется подрядной организацией — компанией «China Railway Asia-Europe Construction Investment».

Напомним, 9 июня в столицу прибыли первые подвижные составы легкорельсового транспорта.

Будет ли Wi-Fi в вагонах ЛРТ в Астане, ранее узнавал корреспондент агентства Kazinform.