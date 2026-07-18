Оператора по поставке дизтоплива определят в Шымкенте

Управление сельского хозяйства и ветеринарии начало прием заявок на выбор оператора. Компания-победитель будет поставлять выделенное государством дизельное топливо аграриям, передает корреспондент агентства Kazinform.

Для проведения осенне-полевых работ аграриям Шымкента выделили 179 тонн горючего. Потенциальным поставщикам необходимо предоставить заявку, ценовое предложение, подтверждение опыта работы на рынке нефтепродуктов, справки о финансовой состоятельности и отсутствии налоговой задолженности. Также требуются сведения о нефтебазе, транспорте для перевозки и подтверждение использования модуля «Виртуальный склад».

Прием документов продлится до 20 июля.

— Подать документы можно по адресу: улица Ж. Тыныбаева, 49. Заседание комиссии по определению оператора состоится 21 июля в 16:00. Полный перечень документов и требования к претендентам опубликованы на официальном сайте управления сельского хозяйства и ветеринарии Шымкента, — сообщили в ведомстве.

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