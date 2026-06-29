Какие культуры могут запретить выращивать в Казахстане

По словам Азата Султанова, в законодательстве впервые вводится понятие «чужеродные культуры» — растений, не характерных для экосистемы Казахстана.

— Есть понятие «чужеродные культуры». То есть они не присущи экосистеме Казахстана, стандартному набору культур, которые у нас используются в производстве. Например, можем отметить техническую коноплю, которую мы долго с вами разбирали и по которой был принят соответствующий закон. Так вот, есть регионы, где, как вы знаете, у нас произрастает дикорастущая конопля. Если там будет осуществляться производство технической конопли, есть риск переопыления дикорастущих наркосодержащих растений, что может привести к тому, что, возможно, непреднамеренно будет происходить культивация наркосодержащих растений, — объяснил Азат Султанов на брифинге в Сенате.

Фото: Агибай Аяпбергенов/Kazinform

Еще одним примером он назвал инвестиционный проект по выращиванию одуванчика.

— Но оно по своим свойствам относится к сорнякам. Соответственно, есть земли, где выращивание таких видов чужеродных растений может нанести вред культурным растениям, которые используются, в первую очередь, для обеспечения продовольственной безопасности, путем засорения этих полей. Еще раз подчеркну: это новое понятие для нас в законодательстве. В то же время законом предусмотрено, что все эти запретительные меры будут осуществляться только на основании проведенных исследований и научно обоснованного подхода, — пояснил вице-министр.

Отвечая на вопрос журналистов, могут ли новые нормы затронуть уже выращиваемые в Казахстане сельскохозяйственные культуры, включая сою, чечевицу, люцерну и кукурузу, вице-министр заявил, что такие культуры под ограничения не подпадут.

— Нет, такого не будет однозначно, потому что культуры, которые влияют на производство социально значимых продовольственных товаров, однозначно будут стимулироваться и поддерживаться. Допустим, соя — это очень хороший предшественник для той же самой пшеницы, так как она относится к зернобобовым культурам, которые накапливают азот. Это минеральное вещество, которое способствует росту и качеству растений. Такие культуры, которые озвучили, никогда не попадут под какой-либо запрет, — заверил Азат Султанов.

Ранее депутаты Сената, рассмотрев в двух чтениях, одобрили закон РК «Об охране почв».