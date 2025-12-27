РУ
    Оперативно-спасательный отряд МЧС РК совершил более 500 выездов за год

    Республиканский оперативно-спасательный отряд МЧС Казахстана продолжает выполнять задачи повышенной сложности в самых труднодоступных и опасных условиях, передает Kazinform со ссылкой на МЧС.

    Республиканский оперативно-спасательный отряд МЧС
    Фото: МЧС

    Республиканский оперативно-спасательный отряд МЧС

    В целях повышения оперативности реагирования был открыт спасательный пост в Малом Алматинском ущелье. За время его работы специалисты отреагировали на 56 происшествий и спасли 68 человек, включая шестерых детей.

    Еще один пост появился в аэропорту Боролдай, ориентированный на быстрое реагирование в чрезвычайных ситуациях с применением авиатранспорта. За отчетный период осуществлено четыре вылета на поисково-спасательные работы, в ходе которых спасены три человека.

    Республиканский оперативно-спасательный отряд МЧС
    Фото: МЧС

    Спасатели РОСО оказывают помощь не только гражданам Казахстана, но и иностранным туристам. В труднодоступных районах Заилийского Алатау были успешно проведены спасательные операции с участием граждан Российской Федерации, Китайской Народной Республики, Вьетнама и Индии.

    Сегодня республиканский оперативно-спасательный отряд — это сплоченная команда из 101 высококвалифицированного специалиста. В составе отряда работают альпинисты, водолазы, кинологи, специалисты радиационной, химической и биологической защиты, а также медицинские психологи и диспетчеры. Каждый из них обладают высоким уровнем профессиональной подготовки, физической выносливостью, стрессоустойчивостью и опытом работы в экстремальных условиях. Спасательные операции часто продолжаются часами, а порой и сутками — в условиях, где цена ошибки слишком высока.

    Республиканский оперативно-спасательный отряд МЧС
    Фото: МЧС

    Слаженная структура, современное оснащение и высокий уровень подготовки позволяют Республиканскому оперативно-спасательному отряду МЧС РК оставаться мобильным и быть готовым прийти на помощь в любое время суток.

    Ранее мы писали о том, что первый авиационный отряд МЧС Казахстана введен в эксплуатацию в области Улытау.

