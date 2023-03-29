Оперативно рассмотреть законопроекты в сфере энергетики поручено депутатам Парламента РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев призвал пересмотреть подходы к инфраструктурному развитию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Всем известно, насколько тяжело прошел текущий отопительный сезон, особенно в отдельных регионах. Устаревшая энергетическая инфраструктура работает на пределе возможностей. По моему поручению разрабатывается новая модель развития рынка электроэнергетики. Она направлена на привлечение дополнительных инвестиций в отрасль при одновременном повышении прозрачности работы всех ее участников», - сказал Касым-Жомарт Токаев на заседании первой сессии Парламента Республики Казахстан VIII созыва.

Президент напомнил, что в Мажилисе находятся три законопроекта, касающиеся электроэнергетики.

«Прошу депутатский корпус оперативно рассмотреть их и принять соответствующие законодательные изменения. Из-за высокого износа коммунальных сетей серьезные аварии регулярно происходят практически во всех регионах. Во многих городах остро ощущается недостаток базовой инфраструктуры: дорог, линий электропередач, газопроводов и так далее. В этой связи предлагаю принять Национальный инфраструктурный план, нацеленный на формирование устойчивого инфраструктурного каркаса страны», - отметил Глава государства.

По словам Президента, в данном плане необходимо отразить основные проблемы инфраструктурного развития и обозначить ключевые проекты, которые будут реализованы до 2029 года.

Сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев открыл первую сессию Парламента РК VIII созыва.

Напомним, 27 марта Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о созыве первой сессии Парламента Республики Казахстан VIII созыва.

Внеочередные выборы депутатов Мажилиса и маслихатов состоялись в Казахстане 19 марта. Во вторник Центральная избирательная комиссия зарегистрировала депутатов Мажилиса VIII созыва. Депутатам вручили удостоверения и нагрудные знаки. С новым составом Мажилиса Парламента можно ознакомиться здесь.