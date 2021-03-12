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    23:00, 11 Март 2021 | GMT +6

    Операции по уменьшению объема желудка делают в Туркестане

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Хирургия — мера крайняя, уверены врачи. «Под нож» имеет смысл ложиться только тогда, когда остальные способы уже исчерпаны. Какие виды операций для похудения существуют и что лучше подходит разным пациентам, рассказал врач хирург высшей квалификационной категории Туркестанской областной клинической больницы Женис Сергазин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    Речь идет об операции по уменьшению желудка, то есть о лапароскопической бариатрии. По словам Жениса Сергазина, операция подбирается индивидуально - в зависимости от возраста, обмена веществ и сопутствующих заболеваний. Соответственно, и результаты у всех будут разные. Также в зависимости от сроков в послеоперационный период потеря веса составляет от 15 до 70-80 кг.

    «Сразу на операцию пациента с ожирением никто не отправляет. Это лечение должно иметь строгие показания. Для начала обычно используют диету, изменение режима дня и физической активности. Иногда применяется психокоррекция. Если это все не помогло, только тогда стоит прибегать к хирургии. Обычно операцию назначают тем пациентам, у которых индекс массы тела больше 35. Рассчитать свои показатели можно по формуле: масса тела разделить на рост», - пояснил хирург.

    Последний пациент, которому делали такую операцию, весил 135 кг. У мужчины помимо ожирения, были жалобы на артериальную гипертензию, одышку и потливость. Сейчас 47-летний пациент потерял в весе 10 кг и чувствует себя гораздо лучше.

    Следует отметить, послеоперационный реабилитационный период длится около 3 дней. Однако далее человеку нужно заняться с собой — принимать прописанные витамины и микроэлементы, соблюдать рекомендации по приему пищи и ее качеству.

    По информации пресс-службы управления общественного здоровья Туркестанской области, с 2017 года в областной клинической больнице проведено 48 таких операций. По данным Национального центра общественного здравоохранения, свыше 20% жителей Казахстана страдают ожирением. В Туркестанской области проживают около двух тысяч граждан с таким диагнозом.


    Теги:
    Здравоохранение Туркестанская область
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