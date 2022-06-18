18 Июня 2022 14:35

Опасные инфекции: смертность от КВИ снова выросла, а оспа обезьян уже в 39 странах мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По данным ВОЗ после пяти недель снижения смертности от коронавируса, число зарегистрированных случаев смерти во всем мире возросло на 4% на прошлой неделе. На фоне скачков с коронавирусной инфекцией, набирает обороты новая – оспа обезьян. О риске развития новых штаммов КВИ и о том, реальна ли, угроза пандемии оспы обезьян читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

Коронавирусные качели

Только две недели назад ВОЗ отмечала, что впервые за два года смертность от коронавирусной инфекции составила менее 10 тыс. человек в неделю. Число заболевших по всему миру не превышало 3,1 млн две недели подряд. Однако еще в конце мая пациентов с COVID-19 было в два раза меньше. А по последним данным ВОЗ, число зарегистрированных случаев смерти во всем мире возросло на 4% на прошлой неделе.

По данным университета Джонса Хопкинса, всего в мире подтверждено 537 868 458 случаев коронавирусной инфекции, скончались 6 315 784 человек. Всего провакцинировано 11 млрд 594 млн 431 тыс. 501 человек.

При этом официальная статистика о смертности может быть не точной. По подсчетам ВОЗ, число смертей, которые не попали под регистрацию, то есть реальное количество смертей от КВИ превышает количество официально зарегистрированных в 3 раза. Таким образом, согласно подсчетам ВОЗ, всего в мире скончалось около 15 млн человек от коронавируса.

При этом, излишек смертности пришелся на мужское население. А больше всего скончалось людей в странах с доходами ниже среднего.

По данным Our world in data, на сегодняшний день более 63% населения почти на каждом континенте полностью вакцинированы против КВИ, кроме Африки, где провакцинировано всего 17%.

Китай, похоже, оправился от недавнего всплеска случаев заболевания на северо-востоке страны, вызванного вариантом омикрон, в котором ранее ежедневно регистрировались тысячи случаев, а миллионы людей были помещены под карантин в крупных городах, таких как Шанхай.

Обеспокоенность экспертов вызывает вспышка в Северной Корее. Лидер страны Ким Чен Ын привлек военные силы для распространения медикаментов населению. Количество зараженных, по данным властей достигло уже 1 млн. Скончалось примерно 50 человек, однако не все смерти были протестированы на коронавирус. Это связано с тем, что тестирование в стране мало распространено. Сейчас в затворнической стране действует общенациональный карантин.

По мнению экспертов, жители Северной Кореи особенно уязвимы к вирусу из-за отсутствия прививок и плохой системы здравоохранения.

И несмотря на заверения властей Северной Кореи о том, что вспышка COVID-19 в стране взята под контроль, международные организации, бьют тревогу. Они опасаются, что почти полное отсутствие в КНДР вакцинации, крайне ограниченные возможности местных медучреждений и вызванное недостатком продовольствия, в целом, слабое здоровье значительной части населения делают это находящее под жесткими санкциями Совбеза ООН государство идеальной средой для появления новых вариантов коронавируса.

В Казахстане нет ни одного пациента в состоянии крайней степени тяжести

По данным МВК по нераспространению COVID-1, на 17 июня лечение от КВИ продолжают получать 179 человек (–131+ и 48 КВИ-), из них в стационарах находится – 41 пациент, на амбулаторном уровне – 138 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 5 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 0 пациент, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.

На 16 июня в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 517 563 человек, 2-м компонентом провакцинировано 9 296 347 человек.

По данным ВОЗ, осложнение эпидемиологической ситуации с COVID-19 в этом году не исключено, однако сроки сложно прогнозировать. Поэтому действие цифровых «ковид-паспортов» в Евросоюзе будет продлено еще на год - до июня 2023 года. Этот шаг обоснован стремлением гарантировать гражданам ЕС свободу передвижения в случае появления нового варианта коронавируса, которому будет присвоен статус «вызывающего беспокойство».

Насколько сильна угроза оспы обезьян

Казалось бы, только мир стал оправляться от удара пандемии COVID-19, новая инфекция, которая в данный момент обозначена, как «оспа обезьян», распространяется в мире. По данным ВОЗ, на данный момент зарегистрировано 1,6 тыс. подтвержденных и 1,5 тыс. неподтвержденных случаев оспы обезьян и 72 случая смерти в 39 странах. При этом, ее стали выявлять в тех странах, в которых раньше не выявляли. В семи из них вирус считается эндемичным – там инфекция распространяется годами, а вот в 32 – она появилась впервые.

В связи с этим ВОЗ принял решение созвать комитет по чрезвычайным ситуациям 23 июня для того, чтобы оценить опасность вируса для мирового населения.

При этом, по данным ООН, в Европе риск распространения вируса оценивается как «высокий», а в остальных регионах планеты – как «умеренный».

На данный момент ученым не все известно об оспе обезьян, но в ВОЗ предпочитают не ждать, пока ситуация выйдет из-под контроля, а действовать уже сегодня. В первую очередь предлагается повышать осведомленность населения.

Рекомендации ВОЗ по профилактике оспы обезьян

На этой неделе ВОЗ опубликовала обновленные рекомендации по профилактике оспы обезьян.

Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с влажными тропическими лесами. По данным ВОЗ, этот вирус передается человеку от диких животных, таких как грызуны и приматы, а его вторичное распространение путем передачи от человека человеку носит ограниченный характер.

Оспа обезьян передается через тесный физический контакт с больным человеком. Заразны соскобы с кожи и жидкости, поэтому болезнь может распространяться через одежду, постельное белье, полотенца и посуду. Основная часть заболевших — это мужчины, имевшие половой контакт с мужчинами.

Хотя некоторые люди переносят инфекцию с незначительными симптомами, они могут оставаться заразными от двух до четырех недель. Ученые пока не знают, опасны ли для окружающих люди, у которых болезнь протекает бессимптомно.

Обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1% до 10%, при этом большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп, уточняют в ВОЗ.

От оспы обезьян нет специфического лечения или вакцины. В основном заболевание легко поддается лечению. Кроме того, вакцинация против натуральной оспы обеспечивает также высокоэффективную профилактику этого заболевания.

В некоторых странах сохранились стратегические запасы вакцин против оспы, которая была ликвидирована в 1980 году. Эти вакцины первого поколения не рекомендуются к применению, поскольку они не соответствуют современным критериям безопасности и стандартам производства.

Более поздние версии вакцины могут быть использованы, и одна из них была одобрена для профилактики оспы обезьян. Но запасы этих препаратов ограничены, и в ВОЗ пока обсуждают стратегии по обеспечению к ним всеобщего доступа.

Однако на данном этапе ВОЗ не рекомендует массовую вакцинацию. В опубликованных накануне обновленных рекомендациях ВОЗ решение о применении вакцин от оспы или обезьяньей оспы должны приниматься исходя из оценки каждого конкретного случая.

Для тех, кто находился в контакте с больным, в течение четырех дней после контакта рекомендуется профилактическое введение вакцин второго или третьего поколения.

Также эксперты предлагают вакцинировать медработников, которые входят в группу риска, и персонал соответствующих лабораторий.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) также заявил, что применять вакцину от оспы обезьян в эпидемиологическом отношении необходимо очень грамотно.

Напомним, генеральный директор Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности (НИИПББ) РК Кунсулу Закарья сообщила о возможности и готовности казахстанских ученых разработать вакцину от оспы обезьян.

Как пояснила Кунсулу Закарья, в НИИПББ в течение многих лет проводятся исследования с вирусами семейства Poxviridae, в том числе рода Capripoxvirus, в который входят вирусы оспы овец, оспы коз, нодулярного дерматита; Avipoxvirus, в который входят вирусы оспы кур, оспы голубей и других; Ortopoxvirus, в который входят вирусы оспы коров, оспы верблюдов, натуральной оспы и оспы обезьян.

Отметим, на этой неделе, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил о том, что оспу обезьян необходимо переименовать, поскольку название вызывает стойкие ассоциации с Африкой и может привести к дискриминации африканцев. Он пообещал в ближайшее время представить новые варианты названия болезни.

Решению главы ВОЗ предшествовала публикация на сайте Virological, в которой указывалось, что в номенклатуре заболеваний следует избегать географических отсылок. Авторы доклада подчёркивают, что в самой Африке до 2022 года болезнь передавалась преимущественно от животных к человеку, а нынешние случаи передачи вируса среди людей уже не связаны ни с Африкой, ни с обезьянами. По их мнению, название «оспа обезьян» устарело и может вводить в заблуждение.

По последним данным Министерства здравоохранения РК, в Казахстане случаи заболевания с подозрением на оспу обезьян не зарегистрированы.

Рабига Нурбай