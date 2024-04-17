Опасность схода снежных лавин сохраняется в Алматинской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В период 17 — 19 апреля 2024 года в связи с выпадением сильных осадков, большой высотой и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы сохраняется опасность схода снежных лавин.