20:30, 16 Апрель 2024 | GMT +6
Опасность схода снежных лавин сохраняется в Алматинской области
Опасность схода снежных лавин сохраняется в Алматинской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».
В период 17 — 19 апреля 2024 года в связи с выпадением сильных осадков, большой высотой и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы сохраняется опасность схода снежных лавин.
— Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах, — напомнили синоптики.