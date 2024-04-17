РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:30, 16 Апрель 2024 | GMT +6

    Опасность схода снежных лавин сохраняется в Алматинской области

    лавина
    Фото: ДЧС Алматы

    Опасность схода снежных лавин сохраняется в Алматинской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет». 

    В период 17 — 19 апреля 2024 года в связи с выпадением сильных осадков, большой высотой и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы сохраняется опасность схода снежных лавин.

    — Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах, — напомнили синоптики.

    Теги:
    Погода Регионы Казахстана Регионы Казгидромет Безопасность Алматинская область Лавина
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!