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    12:35, 16 Апрель 2024 | GMT +6

    Еще одна лавина сошла в горах близ Алматы

    лавина
    Фото: ДЧС Алматы

    В Медеуском районе Алматы сошла лавина, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Как сообщили в ДЧС Алматы, 16 апреля на лавиносборах в Медеуском районе (район Альплагеря) сошли снежные лавины объёмом 4000 кубометров (остановились в русле реки). Жертв и пострадавших нет.

    Также отмечается, что в связи с выпадением сильных осадков, неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы схраняется лавинная опасность.

    ДЧС просит граждан ограничить посещение горной местности, не выходить на заснеженные склоны.

    Ранее сообщалось о самопроизвольном сходе лавины в Бостандыкском районе города Алматы.

    Теги:
    МЧС Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Горы Алматы Лавина
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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