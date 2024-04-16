Еще одна лавина сошла в горах близ Алматы

В Медеуском районе Алматы сошла лавина, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в ДЧС Алматы, 16 апреля на лавиносборах в Медеуском районе (район Альплагеря) сошли снежные лавины объёмом 4000 кубометров (остановились в русле реки). Жертв и пострадавших нет.

Также отмечается, что в связи с выпадением сильных осадков, неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы схраняется лавинная опасность.

ДЧС просит граждан ограничить посещение горной местности, не выходить на заснеженные склоны.

Ранее сообщалось о самопроизвольном сходе лавины в Бостандыкском районе города Алматы.