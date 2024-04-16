12:35, 16 Апрель 2024 | GMT +6
Еще одна лавина сошла в горах близ Алматы
В Медеуском районе Алматы сошла лавина, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщили в ДЧС Алматы, 16 апреля на лавиносборах в Медеуском районе (район Альплагеря) сошли снежные лавины объёмом 4000 кубометров (остановились в русле реки). Жертв и пострадавших нет.
Также отмечается, что в связи с выпадением сильных осадков, неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы схраняется лавинная опасность.
ДЧС просит граждан ограничить посещение горной местности, не выходить на заснеженные склоны.
Ранее сообщалось о самопроизвольном сходе лавины в Бостандыкском районе города Алматы.