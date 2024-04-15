Лавина сошла в горах близ Алматы

В Бостандыкском районе города Алматы произошел самопроизвольный сход лавины, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС.

Объем сошедшедшей снежной массы составил 5000 куб.м.

Пострадавших и разрушений нет.

В ведомстве напомнили, что в регионе сохраняется лавинная опасность, жителей просят ограничить посещение горной местности.

Ранее департамент по чрезвычайным ситуациям Алматинской области сообщил, что в горах в период с 15 по 18 апреля сохраняется лавинная опасность. Граждан, туристов и отдыхающих просили не выходить на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода снежных лавин, а также соблюдать все меры безопасности и поведения в горной местности.

На территории Алматинской области имеется 55 лавиноопасных участков, которые находятся в Енбекшиказахском, Талгарском и Карасайском районах по южному склону хребта гор Иле-Алатау. В основном сход снежных лавин происходит по причине повышения температурного фона и выпадения обильных осадков в виде дождя и снега.