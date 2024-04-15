РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:25, 15 Апрель 2024 | GMT +6

    Лавина сошла в горах близ Алматы

    Момент схода лавины в горах Алматы попал на видео
    Фото: скрин с видео

    В Бостандыкском районе города Алматы произошел самопроизвольный сход лавины, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС.

    Объем сошедшедшей снежной массы составил 5000 куб.м.

    Пострадавших и разрушений нет.

    В ведомстве напомнили, что в регионе сохраняется лавинная опасность, жителей просят ограничить посещение горной местности.

    Ранее департамент по чрезвычайным ситуациям Алматинской области сообщил, что в горах в период с 15 по 18 апреля сохраняется лавинная опасность. Граждан, туристов и отдыхающих просили не выходить на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода снежных лавин, а также соблюдать все меры безопасности и поведения в горной местности.

    На территории Алматинской области имеется 55 лавиноопасных участков, которые находятся в Енбекшиказахском, Талгарском и Карасайском районах по южному склону хребта гор Иле-Алатау. В основном сход снежных лавин происходит по причине повышения температурного фона и выпадения обильных осадков в виде дождя и снега.

    Теги:
    МЧС Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Горы Алматы Происшествия Лавина
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!