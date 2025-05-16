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    10:05, 16 Май 2025 | GMT +5

    Опасного рецидивиста экстрадировали из Армении в Казахстан за покушение на убийство

    Ранее судимый гражданин Казахстана, обвиняемый в покушении на убийство, экстрадирован из Армении и водворен в СИЗО, передает агентство Kazinform со ссылкой на Генпрокуратуру.

    Опасного рецидивиста экстрадировали из Армении в Казахстан за покушение на убийство
    Фото: кадр из видео

    Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел при содействии Посольства Республики Казахстан в Республике Армения из Еревана экстрадирован ранее неоднократно судимый гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за покушение на убийство.

    — Указанное лицо в сентябре 2024 года в городе Петропавловске, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений нанесло ножом множественные колото-резаные раны в жизненно важныеорганы потерпевшего, жизнь которого удалось спасти путем оказания экстренной медицинской помощи, — сообщили в прокуратуре.

    После совершения преступления злоумышленник от органов уголовного преследования скрылся, в связи с чем объявлен в международный розыск.

    В октябре прошлого года он был задержанна территории Армении и по запросу Генеральной прокуратуры Казахстана экстрадирован на Родину.

    В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор.

    За совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

    Ранее казахстанца, обвиняемого в мошенничестве на 45 млн тенге, экстрадировали из Польши.

    Теги:
    Армения Генпрокуратура Казахстан Закон и право
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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