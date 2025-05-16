Опасного рецидивиста экстрадировали из Армении в Казахстан за покушение на убийство

Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел при содействии Посольства Республики Казахстан в Республике Армения из Еревана экстрадирован ранее неоднократно судимый гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за покушение на убийство.

— Указанное лицо в сентябре 2024 года в городе Петропавловске, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений нанесло ножом множественные колото-резаные раны в жизненно важныеорганы потерпевшего, жизнь которого удалось спасти путем оказания экстренной медицинской помощи, — сообщили в прокуратуре.

После совершения преступления злоумышленник от органов уголовного преследования скрылся, в связи с чем объявлен в международный розыск.

В октябре прошлого года он был задержанна территории Армении и по запросу Генеральной прокуратуры Казахстана экстрадирован на Родину.

В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор.

За совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Ранее казахстанца, обвиняемого в мошенничестве на 45 млн тенге, экстрадировали из Польши.