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    10:24, 10 Май 2025 | GMT +5

    Казахстанца, обвиняемого в мошенничестве на 45 млн тенге, экстрадировали из Польши

    Из Польши в Казахстан экстрадировали мужчину, подозреваемого в хищении 45 млн тенге под предлогом поставки грузовиков, передает агентство Kazinform со ссылкой на Генпрокуратуру.

    Казахстанца, обвиняемого в мошенничестве на 45 млн тенге, экстрадировали из Польши
    Фото: Генпрокуратура РК

    — Сотрудниками Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел при содействии Министерства иностранных дел Казахстана из Польши экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере, — сообщили в ведомстве.

    Он подозревается в том, что в 2023 году обманным путем завладел денежными средствами потерпевшего на сумму 45 млнтенге, пообещав привезти из Польши 2 грузовых автомобиля, однако не предоставив их, скрылся с полученной суммой денег.

    В феврале 2025 года он задержан в г. Бодзентын и по запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан экстрадирован на родину.

    В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор.

    — За совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, — уточнили в Прокуратуре.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане выявили новую финансовую пирамиду.

    Теги:
    Мошенничество Польша Закон и право Прокуратура
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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