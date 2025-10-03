Опасный дом в Сарани расселили: семьи получили квартиры раньше срока
В Сарани завершилась многолетняя история с аварийным домом в микрорайоне РТИ. Жильцы, которых не раз пытались переселить в интернаты и школьные общежития, наконец, получили полноценные квартиры. Но путь к новоселью оказался длинным и болезненным, передает корреспондент агентства Kazinform.
Пятиэтажка на РТИ давно стала символом городских проблем. Из десяти подъездов в последние годы оставались жилыми лишь четыре. Люди латали крышу, ремонтировали трубы и сами подключали свет, надеясь, что дом удастся спасти. Каждый новый аким обещал то восстановить его, то снести.
В середине сентября точку поставила новая экспертиза: фундамент здания разрушен, и дом в любой момент может обрушиться. Жильцам предложили выселиться немедленно.
— Нас отправляли в школы и интернаты, но мы отказались. У меня пятеро детей, как можно жить в таких условиях? — вспоминает жительница Кристина Смагина.
Обещали квартиры через два месяца, но переселение удалось организовать быстрее. Власти предоставили жильцам квартиры в отремонтированном арендном доме.
— Все эти годы мы жили с углём, таскали мешки, выгребали золу. А теперь у нас будет центральное отопление. Огромное спасибо всем, кто помог, кто поддерживал нас, — говорит многодетная мать Марина, которой предприниматели дополнительно купили новое жильё.
Большинство переселенцев — пенсионеры и малообеспеченные семьи. Для них переезд стал не только избавлением от аварийных стен, но и шансом на нормальные бытовые условия.
— Мы столько лет жили в ожидании. Теперь у нас есть новая квартира, уютная, тёплая. Спасибо всем, кто не остался равнодушным, — поделилась Галина Ивановна.
Напомним, история этого дома тянулась годами. Ещё недавно его жильцы категорически отказывались покидать квартиры, несмотря на заключения экспертов. Люди утверждали, что дом «не рухнет», и даже были готовы подписать расписки о личной ответственности. Но после очередной экспертизы чиновники настояли на срочном выселении. Тогда конфликт достиг пика.
Теперь же, спустя месяцы споров, «дом-призрак» окончательно освободили. Его жильцы обрели новые квартиры, а вместе с ними — уверенность, что завтра стены над их головами не рухнут.