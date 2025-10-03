РУ
    05:15, 03 Октябрь 2025 | GMT +5

    Опасный дом в Сарани расселили: семьи получили квартиры раньше срока

    В Сарани завершилась многолетняя история с аварийным домом в микрорайоне РТИ. Жильцы, которых не раз пытались переселить в интернаты и школьные общежития, наконец, получили полноценные квартиры. Но путь к новоселью оказался длинным и болезненным, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В Сарани жильцы отказываются покидать аварийный дом
    Фото представлено жителями

    Пятиэтажка на РТИ давно стала символом городских проблем. Из десяти подъездов в последние годы оставались жилыми лишь четыре. Люди латали крышу, ремонтировали трубы и сами подключали свет, надеясь, что дом удастся спасти. Каждый новый аким обещал то восстановить его, то снести.

    В середине сентября точку поставила новая экспертиза: фундамент здания разрушен, и дом в любой момент может обрушиться. Жильцам предложили выселиться немедленно.

    — Нас отправляли в школы и интернаты, но мы отказались. У меня пятеро детей, как можно жить в таких условиях? — вспоминает жительница Кристина Смагина.

    Обещали квартиры через два месяца, но переселение удалось организовать быстрее. Власти предоставили жильцам квартиры в отремонтированном арендном доме.

    — Все эти годы мы жили с углём, таскали мешки, выгребали золу. А теперь у нас будет центральное отопление. Огромное спасибо всем, кто помог, кто поддерживал нас, — говорит многодетная мать Марина, которой предприниматели дополнительно купили новое жильё.

    В Сарани жильцы отказываются покидать аварийный дом
    Фото представлено жителями

    Большинство переселенцев — пенсионеры и малообеспеченные семьи. Для них переезд стал не только избавлением от аварийных стен, но и шансом на нормальные бытовые условия.

    — Мы столько лет жили в ожидании. Теперь у нас есть новая квартира, уютная, тёплая. Спасибо всем, кто не остался равнодушным, — поделилась Галина Ивановна.

    В Сарани жильцы отказываются покидать аварийный дом
    Фото представлено жителями

    Напомним, история этого дома тянулась годами. Ещё недавно его жильцы категорически отказывались покидать квартиры, несмотря на заключения экспертов.  Люди утверждали, что дом «не рухнет», и даже были готовы подписать расписки о личной ответственности. Но после очередной экспертизы чиновники настояли на срочном выселении. Тогда конфликт достиг пика.

    Теперь же, спустя месяцы споров, «дом-призрак» окончательно освободили. Его жильцы обрели новые квартиры, а вместе с ними — уверенность, что завтра стены над их головами не рухнут.

    Айзада Агильбаева
