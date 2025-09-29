В Сарани жильцы отказываются покидать аварийный дом

Дом №149–153 в 3-м микрорайоне РТИ уже давно называют «призраком прошлого». Когда-то здесь бурлила жизнь, но со временем подъезды пустели, крыша протекала, а коммуникации разрушались. Лишь четыре подъезда остались жилыми.

Фото представлено жителями

Те, кто не уехал, сами восстановили водопровод, электричество, канализацию, латали крышу и даже пытались подключить отопление. Но когда люди почти завершили ремонт своими силами, акимат заказал экспертизу. Вердикт оказался жестким: дом признан предаварийным.

Фото представлено жителями

Жильцам заявили прямо: оставаться здесь опасно.

- У меня муж – инвалид второй группы, я сама сердечница. Нас нельзя селить в общежитие или интернат, мы не выдержим. Мы готовы остаться и ждать, пока нам предоставят нормальное жильё, – говорит жительница Галина Фадеева.

Фото представлено жителями

Схожую позицию выражает и Вера Ткаченко.

- Дом не рухнет. Хотите, расписки напишем. Мы семь лет шпаклевали трещины, ни одной новой не появилось.

Фото представлено жителями

Люди утверждают, что готовы нести ответственность за свои жизни и просят дать им хотя бы пару месяцев – до оформления документов и получения новых квартир.

- Мы столько лет выживали здесь. Хотим ещё немного пожить в своих стенах, а потом спокойно переехать, – говорит жительница Кристина Смагина.

Между тем, аким города Сарань Дарын Булкайыр подчёркивает: рисковать нельзя.

- В доме нарушены несущие конструкции, он может обрушиться в любой момент. Для нас важнее всего жизнь и здоровье граждан. Поэтому принято решение о расселении, – пояснил он.

Фото представлено жителями

По данным акимата, временное жильё будут предоставлять только реально проживающим в доме. Речь идёт о 17–20 семьях. Квартиры из городского жилфонда есть: в микрорайоне РТИ уже построено 150 новых. Треть из них может быть распределена именно между нынешними жильцами аварийного дома. Но для этого необходимо встать в очередь и пройти все юридические процедуры.

- Жильё есть для всех, но мы должны соблюдать закон. Приоритет имеют те, у кого это единственное жильё. Максимальный срок ожидания – два месяца, – добавил Дарын Булкайыр.

Фото представлено жителями

Жители, однако, отказываются переселяться в так называемые кризисные центры – комнаты в школах и общежитиях. Они опасаются антисанитарии, отсутствия условий и невозможности проживать там с пожилыми людьми или детьми.

