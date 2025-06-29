Опасны ли люди с шизофренией

Сколько в мире и Казахстане?

В Казахстане, по данным информационной системы «Электронный регистр диспансерных больных» за 5 месяцев 2025 года, с диагнозом «шизофрения» числятся 39 365 человек. В разрезе регионов больше всего лиц с данным диагнозом находится в Алматы — 3 969 человек (2 097 женщин/1 872 мужчин), сообщает Министерство здравоохранения.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается увеличение лиц с данным диагнозом на 0,56% (по состоянию на 1 июня 2024 года — 39 163).

Однако стоит отметить, что если в 2024 году на 100 тысяч населения было 195,5 лиц; то в 2025 году этот показатель составляет 194,1.

По данным ВОЗ на 2022 год, шизофренией страдает 1 из 300 человек (0,32%) во всем мире. Среди взрослого населения этот показатель составляет 1 на 222 человек (0,45%). Шизофрения отличается менее высокой распространенностью по сравнению со многими другими психическими расстройствами, отмечает организация.

Шизофрения — не синоним преступления

Фото из личного архива

— Шизофрения — это хроническое психическое заболевание, душевное. Это прежде всего нарушение в психической сфере, когнитивной сфере, то есть высшей психической деятельности человека. Шизофрения лечится, но лечится всю жизнь, — сказал психотерапевт Николай Мутяк.

Минздрав Казахстана отмечает, что психические и поведенческие расстройства (ППР), включая шизофрению, не следует отождествлять с преступным поведением. Абсолютное большинство лиц с данным диагнозом не представляют угрозы для общества и способны вести полноценную, социально адаптированную жизнь при наличии надлежащего лечения и поддержки.

Тем не менее, случаи убийств, совершенных людьми с этим диагнозом, действительно существуют — так же, как и преступления, совершенные людьми без него.

Ранее подростка приговорили к лечению после убийства ребенка в Туркестанской области. В мае 2024 года в селе Сиргели Сарыагашского района подсудимая умышленно сбросила трехлетнего ребенка в туалетную яму во дворе дома. К сожалению, спасти малыша не удалось — он погиб. Через два месяца — в июле 2024 года, девушка попыталась совершить аналогичное преступление. На этот раз ребенка удалось спасти. В ходе судебного разбирательства было установлено, что подросток страдает острым полиморфным психотическим расстройством с симптомами шизофрении. Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, на момент совершения деяний подросток находилась в состоянии, исключающем способность осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий. Дополнительная экспертиза, назначенная судом в 2025 году, подтвердила первоначальные медицинские выводы. Согласно статье 16 Уголовного кодекса РК, человек, совершивший общественно опасное деяние в состоянии невменяемости, не может быть привлечен к уголовной ответственности. По решению суда, девушка была признана совершившей опасное деяние, но освобождена от уголовной ответственности. Ей назначено принудительное лечение в специализированной психиатрической клинике с интенсивным наблюдением.

Почему лица с диагнозом «шизофрения» совершают преступления?

— Потому что у них могут быть галлюцинации, бред. Они могут воспринимать реального человека в облике какого-то, может быть, монстра. Бабушку воспринимают в образе бабы яги, — сказал психотерапевт Николай Мутяк.

Бред — это ошибочные суждения, отсутствие логики, паралогика, которая не поддается разубеждению, никакими доводами, уточняет он.

По словам психотерапевта, острая форма шизофрении сопровождается состоянием психоза, при котором человек может испытывать различные виды галлюцинаций — слуховые, зрительные, псевдогаллюцинации, возникающие внутри головы, и панорамные, а также бредовые переживания разного уровня.

— В этом состоянии, как правило, человек нуждается в госпитализации, в стационарном лечении, — заявил он.

По его мнению, расстройство «может привести, а может и не привести» к преступному поведению.

— Когда они в психозе, их изолируют. Если пациент, который признан больным шизофренией, совершил какое-то тяжкое преступление, он помещается в больницу специального типа. И он там может очень долго находиться. Только по разрешению комиссии его оттуда могут отпустить. Дальше за ним ведется строгое наблюдение, — сказал Николай Мутяк.

Лечение и контроль

Амбулаторный этап является важнейшим в оказании психиатрической помощи. Его главная задача — не допустить повторной госпитализации и помочь человеку в трудовой и социальной сферах. Стационарное лечение осуществляется добровольно (экстренная и плановая госпитализация) и принудительно, сообщает министерство.

Человека госпитализируют, если состояние не улучшается амбулаторно, или же при наличии риска суицида. При этом принудительная госпитализация может применяться как по решению суда, так и без него, если совершено общественно опасное деяние.

Динамическое наблюдение на амбулаторном этапе осуществляется в целях предупреждения обострений и ухудшения течения хронического ППР.

Оно включает:

лечебно-диагностические мероприятия;

организацию оказания специальных социальных услуг в области здравоохранения;

определение реабилитационного потенциала с разработкой индивидуальной программы реабилитации;

профилактику общественно-опасных деяний.

К тому же есть разные группы динамического наблюдения:

1 группа — лица склонные по своему психическому состоянию к социально-опасным действиям, в том числе, имеющие риск совершения насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних, а также совершивших особо опасные деяния в состоянии невменяемости, и которым судом определены принудительные меры медицинского характера в виде амбулаторного принудительного лечения.

2А группа — лица с частыми и выраженными обострениями психотической симптоматики, декомпенсациями, нуждающиеся в психофармакотерапии в рамках бесплатного амбулаторного лечения, в том числе лица с ППР, указанных в диагностических рубриках F8 и F9.

2Б группа — лица со стабилизированными состояниями, с умеренно прогредиентным течением процесса и спонтанными ремиссиями.

— Обострение возникает, как правило, в межсезонный период, то есть весна/осень. Когда купируется острый эпизод, человек выходит в состояние ремиссии, и он принимает поддерживающее лечение. Он может быть социально адаптирован, — сказал Николай Мутяк.

Он добавил, что есть комиссия судебно-психиатрическая и экспертная, где психиатры, психологи разбирают клинику, симптоматику пациента и выносят вердикт с постановкой на спецучет социально опасных людей. За пациентом затем ведется пристальное наблюдение с участием участкового психиатра и медсестры ПНД.

Почему случаются рецидивы?

— Такая тенденция может быть, если у него обострился психоз. Причин может быть много. Какой-то конфликт, какая-то стрессовая ситуация, кто-то его обидел, оскорбил и так далее, — отметил психотерапевт.

Есть много факторов, которые влияют на человека, включая его микросоциум и отношения в семье, например наличие абьюза. Также это состояние часто обостряют наркотики и алкоголизм, отмечает психотерапевт.

По данным Минздрава, факторы, способствующие рецидивному поведению, как правило, связаны не с самим диагнозом, а с сопутствующими зависимостями, социальной дезадаптацией, отсутствием поддержки и занятости, перерывами в лечении и нарушением приверженности к терапии, неблагоприятной семейной или криминальной средой.

То есть риск рецидива зависит не столько от наличия диагноза, сколько от комплекса социальных, медицинских и личностных факторов.

Они боятся диагнозов, учета, проблем с работой

Связывание психических расстройств с преступностью без должных оснований является проявлением стигматизации, что прямо противоречит подходам, декларируемым ВОЗ, ЮНИСЕФ и ООН. Такие представления способствуют дискриминации, социальной изоляции, отказу от лечения и усугублению состояния пациента, заявляет Минздрав.

— Люди боятся этой болезни, боятся этих больных. Если есть симптомы, пытаются скрыть, не обращаются к профессионалам, к психиатрам. Поэтому часто приходит человек, у которого были первые симптомы два года тому назад, а его по всем, так скажем, магам и колдунам водили, пока он не получил из-за этой болезни дефекты, стал инвалидом и уже ничего не сделаешь, — сказал Николай Мутяк.

При этом если бы человек, его семья обратились на начальном этапе, то он был бы в нормальной ремиссии и социализировался, добавил он.

По мнению психотерапевта, профилактика должна проводиться на социальном уровне, должно быть социальное просвещение.

В министерстве здравоохранения заявили, что в Казахстане проводится ряд мероприятий, которые направлены на повышение осведомленности населения о психических и поведенческих расстройствах, включая шизофрению, а также на формирование толерантного отношения к людям с психическими расстройствами.

Работа включает:

проведение информационно-просветительских акций, приуроченных к Всемирному дню психического здоровья (10 октября), и другим международным датам;

проведение дней открытых дверей, посвященных Всемирному Дню психического здоровья;

выпуск информационных материалов и брошюр для населения;

участие специалистов в теле- и радиопередачах, публикации в СМИ, в том числе Facebook, Instagram;

проведение семинаров и тренингов для работников образования, медицины и социальных служб;

Однако в обществе по-прежнему связывают психические заболевания с насилием, что усиливает стигму и дискриминацию. В 2024 году фармацевтическая компания «Gedeon Richter KZ» провела опрос на тему ментального здоровья жителей Казахстана. 45% респондентов заявили, что считают людей с шизофренией опасными для общества.

— В социуме выражена стигматизация. Психиатрия — это такой раздел, который как бы находится в тени, и люди боятся этой темы, скрывают даже, и не обращаются, если есть симптомы. Они боятся диагнозов, они боятся, что кто-то узнает, они боятся учета, что потом будут проблемы с водительским или с трудоустройством, — добавил психотерапевт Николай Мутяк.

У лиц с диагнозом «шизофрения», совершивших общественно опасные деяния в состоянии психоза, при отсутствии устойчивой ремиссии, надлежащего лечения, социальной поддержки и соблюдения режима наблюдения возможны рецидивы, включая повторные правонарушения.

Таким образом, чтобы они не совершали повторных правонарушений, важно бороться со стигматизацией, развивать систему поддержки и сделать помощь доступной.