Фармацевтическая компания «Gedeon Richter KZ» провела опрос на тему ментального здоровья жителей Казахстана. 45% респондентов заявили, что считают людей с шизофренией опасными для общества, передает корреспондент агентства Kazinform.

22 мая в Астане прошла открытая встреча, посвященная Всемирному дню шизофрении. Участникам мероприятия были представлены результаты опроса фармкомпании, который проводился в Алматы и Астане. Количество участников превысило 100 человек, респондентами выступили случайные прохожие на улицах в возрасте от 18 до 65 лет.

Несмотря на то, что респондентами стали жители больших городов, 13% никогда не слышали о диагнозе «шизофрения». Более того, 45% респондентов считают, что люди с этим заболеванием опасны для общества. 28% опрошенных отметили, что пациентов с этим заболеванием необходимо изолировать от общества.

— Из проведенного опроса можно сделать вывод, что люди, которые напрямую не сталкиваются с ментальными болезнями, не осведомлены об их существовании. Офлайн-опрос на улицах показал, что осведомленность граждан зависит не только от возрастной категории людей, но и от географии проживания и языка общения. Например, жители Алматы оказались более информированными, чем жители столицы, — сказала PR-менеджер компании Динара Бирмаганбетова.

По ее словам, компания проанализировала ситуацию на основе полученных данных и пришла к выводу, что не хватает просветительской работы, направленной на осведомление граждан о психических заболеваниях на государственном языке.

Кроме того, Динара Бирмаганбетова сообщила, что в 2024 году компания намерена запустить информационный ресурс о шизофрении на государственном языке, а также перевести на казахский язык книгу «Шизофрения как она есть: книга для тех, кто рядом».

При этом, общая картина осведомленности все же положительная. 87% опрошенных знают, что такое шизофрения, 48% не верят в опасность людей с таким заболеванием для общества, 67% не согласны с мнением, что носители этого диагноза нуждаются в изоляции.

Главный внештатный психиатр Управления общественного здравоохранения города Астана Елена Полиенко сообщила, что в Казахстане сегодня около 47 тысяч человек имеют диагноз «шизофрения».

— Безусловно, это очень серьезное психическое расстройство, требующее регулярного наблюдения и длительной терапии. Но и медицина не стоит на месте, сегодня существуют современные антипсихотические препараты, которые позволяют добиться хороших результатов и максимально восстановить личностное и социальное функционирование пациентов, достичь удовлетворительного качества жизни пациентов. По крайней мере, у трети людей, страдающих шизофренией, при правильно подобранной терапии, наблюдается полная ремиссия симптомов. Поэтому можно с уверенностью заявить, что люди с шизофренией не представляют опасности для общества, — подчеркнула Елена Полиенко.

По данным Всемирной организации здравоохранения, шизофренией страдают примерно 24 млн человек или 1 из 300 человек (0,32%) во всем мире.