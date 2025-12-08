Опасные ртутные лампы вывезены из школ Жетысу: угроза ликвидирована

По санитарным нормам ртутные лампы должны храниться отдельно в специальных, недоступных для детей местах и ни в коем случае не выбрасываться вместе с обычным мусором.

Однако в ходе проверки прокуратурой Алакольского района было установлено, что эти требования не соблюдались и создавали реальную опасность для здоровья почти 3 тысяч учащихся и более 500 сотрудников.

После обнаружения нарушения опасные отходы были собраны и вывезены в соответствии с установленными правилами. Благодаря этому удалось предотвратить возможные отравления и обеспечить безопасную среду для всех, кто учится и работает в этих учреждениях.

Безопасность и здоровье детей остаются главными приоритетами в регионе. Работа по контролю за соблюдением санитарных норм в школах и детских садах будет продолжена.

Ранее ВОЗ предупреждал об опасных для здоровья сиропах от кашля, произведенных в Индии.