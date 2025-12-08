РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:00, 08 Декабрь 2025 | GMT +5

    Опасные ртутные лампы вывезены из школ Жетысу: угроза ликвидирована

    В Алакольском районе области Жетысу проведена масштабная работа по устранению угрозы для здоровья детей и сотрудников образовательных учреждений. Более 400 ртутьсодержащих ламп, которые долгое время хранились в подвалах и складах школ и детсадов, были выявлены и удалены, передает корреспондент агентства Kazinform.

    утилизация ртутных ламп
    Фото: farpost.ru

    По санитарным нормам ртутные лампы должны храниться отдельно в специальных, недоступных для детей местах и ни в коем случае не выбрасываться вместе с обычным мусором.

    Однако в ходе проверки прокуратурой Алакольского района было установлено, что эти требования не соблюдались и создавали реальную опасность для здоровья почти 3 тысяч учащихся и более 500 сотрудников.

    После обнаружения нарушения опасные отходы были собраны и вывезены в соответствии с установленными правилами. Благодаря этому удалось предотвратить возможные отравления и обеспечить безопасную среду для всех, кто учится и работает в этих учреждениях.

    Безопасность и здоровье детей остаются главными приоритетами в регионе. Работа по контролю за соблюдением санитарных норм в школах и детских садах будет продолжена.

    Ранее ВОЗ предупреждал об опасных для здоровья сиропах от кашля, произведенных в Индии.

    Теги:
    Утилизация Здоровье Область Жетысу Безопасность школа
    Айгерим Коппаева
    Айгерим Коппаева
    Автор
    Сейчас читают