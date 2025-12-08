Опасные ртутные лампы вывезены из школ Жетысу: угроза ликвидирована
В Алакольском районе области Жетысу проведена масштабная работа по устранению угрозы для здоровья детей и сотрудников образовательных учреждений. Более 400 ртутьсодержащих ламп, которые долгое время хранились в подвалах и складах школ и детсадов, были выявлены и удалены, передает корреспондент агентства Kazinform.
По санитарным нормам ртутные лампы должны храниться отдельно в специальных, недоступных для детей местах и ни в коем случае не выбрасываться вместе с обычным мусором.
Однако в ходе проверки прокуратурой Алакольского района было установлено, что эти требования не соблюдались и создавали реальную опасность для здоровья почти 3 тысяч учащихся и более 500 сотрудников.
После обнаружения нарушения опасные отходы были собраны и вывезены в соответствии с установленными правилами. Благодаря этому удалось предотвратить возможные отравления и обеспечить безопасную среду для всех, кто учится и работает в этих учреждениях.
Безопасность и здоровье детей остаются главными приоритетами в регионе. Работа по контролю за соблюдением санитарных норм в школах и детских садах будет продолжена.
