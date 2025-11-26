РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:50, 26 Ноябрь 2025 | GMT +5

    ООН запустила процесс выборов нового генерального секретаря

    Совет Безопасности и Генеральная Ассамблея ООН сформировали совместное письмо, таким образом инициировав процедуру выборов нового генерального секретаря всемирной организации, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС

    ООН запустила процесс выборов нового генерального секретаря
    Фото: Anadolu

    Документ распространила пресс-служба постпредства Сьерра-Леоне при ООН, исполняющей в ноябре функции председателя Совбеза.

    Как указывается в документе, письмо служит цели «начала представления кандидатов, запуска процесса отбора и назначения следующего генерального секретаря».

    В совместном письме «с сожалением отмечается», что за всю историю существования всемирной организации ее главой не назначалась женщина, поэтому «странам-членам рекомендуется всерьез рассмотреть выдвижение женщин в качестве кандидатов».

    — Мы отмечаем важность регионального разнообразия в выборе генерального секретаря, — также говорится в документе.

    Кандидат на пост генсека ООН выдвигается странами-членами организации, каждая страна имеет право предлагать не более одного претендента. Для выдвижения кандидата страны должны направить соответствующее письмо председателям Совбеза и Генассамблеи. Кандидаты в свою очередь должны представить свое видение развития организации, а также источники своих доходов. Если претендент работает в структуре ООН, то, указывается в письме, он должен «рассмотреть приостановку своей работы в ООН на время избирательной кампании во избежание конфликта интересов».

    Процесс непосредственного выбора генсека намечен на конец июля следующего года. В настоящее время о своем желании бороться за пост главы всемирной организации заявили два человека — глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси и генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию Ребекка Гринспан.

    Полномочия действующего генсека ООН Антониу Гутерриша истекают 31 декабря 2026 года.

    Генеральный секретарь избирается СБ ООН и утверждается Генеральной Ассамблеей, срок его полномочий длится пять лет с возможностью переизбрания. Ограничений на количество сроков нет, однако до сих пор никто не занимал этот пост более 10 лет. В соответствии с устоявшейся практикой руководителя ООН не выбирают из представителей постоянных членов СБ — России, Великобритании, КНР, США и Франции.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС. 

    Чем запомнились Генеральные секретари ООН — читайте здесь

    Теги:
    Генсек ООН ООН Выборы Мировые новости
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
    Сейчас читают