ООН запустила процесс выборов нового генерального секретаря

Документ распространила пресс-служба постпредства Сьерра-Леоне при ООН, исполняющей в ноябре функции председателя Совбеза.

Как указывается в документе, письмо служит цели «начала представления кандидатов, запуска процесса отбора и назначения следующего генерального секретаря».

В совместном письме «с сожалением отмечается», что за всю историю существования всемирной организации ее главой не назначалась женщина, поэтому «странам-членам рекомендуется всерьез рассмотреть выдвижение женщин в качестве кандидатов».

— Мы отмечаем важность регионального разнообразия в выборе генерального секретаря, — также говорится в документе.

Кандидат на пост генсека ООН выдвигается странами-членами организации, каждая страна имеет право предлагать не более одного претендента. Для выдвижения кандидата страны должны направить соответствующее письмо председателям Совбеза и Генассамблеи. Кандидаты в свою очередь должны представить свое видение развития организации, а также источники своих доходов. Если претендент работает в структуре ООН, то, указывается в письме, он должен «рассмотреть приостановку своей работы в ООН на время избирательной кампании во избежание конфликта интересов».

Процесс непосредственного выбора генсека намечен на конец июля следующего года. В настоящее время о своем желании бороться за пост главы всемирной организации заявили два человека — глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси и генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию Ребекка Гринспан.

Полномочия действующего генсека ООН Антониу Гутерриша истекают 31 декабря 2026 года.

Генеральный секретарь избирается СБ ООН и утверждается Генеральной Ассамблеей, срок его полномочий длится пять лет с возможностью переизбрания. Ограничений на количество сроков нет, однако до сих пор никто не занимал этот пост более 10 лет. В соответствии с устоявшейся практикой руководителя ООН не выбирают из представителей постоянных членов СБ — России, Великобритании, КНР, США и Франции.

