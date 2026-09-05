ООН запросила почти $50 млн на помощь Непалу

ООН и гуманитарные партнеры призвали выделить $49,6 млн на экстренную помощь более чем 84 тысячам человек, пострадавшим от разрушительных наводнений и оползней на севере Непала, передает Kazinform.

Средства планируется направить на восстановление поврежденных систем водоснабжения, установку систем быстрой очистки воды и обеспечение населения средствами гигиены для предотвращения распространения заболеваний.

Четырехмесячный план реагирования реализуется под руководством Национального управления по снижению риска бедствий и управлению ими Непала (NDRRMA). Он призван устранить пробелы в оказании помощи, выявленные правительством, а также предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации и вспышки заболеваний в высокогорных населенных пунктах Гималаев зимой.

Гуманитарные группы координируют работу со структурами, участвующими в продолжающейся чрезвычайной операции.

По данным ООН, стихийное бедствие, начавшееся 26 августа, унесло жизни более тысячи человек, многие числятся пропавшими без вести. Жители целых деревень в районах Расува, Нувакот и Дхадинг были вынуждены покинуть свои дома.

Разрушение инфраструктуры привело к блокированию транспортных путей, перебоям в электроснабжении и повреждению систем водоснабжения и санитарии. Изолированные населенные пункты остались без предметов первой необходимости.

Постоянный координатор ООН в Непале Лила Питерс Яхья заявила, что семьи потеряли близких, дома и источники средств к существованию.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате наводнений в районе Расува близ границы Непала с Китаем и прилегающих районах возросло до 1294 человек. 22 тысячи детей срочно нуждаются в питьевой воде.