22 тысячи детей срочно нуждаются в питьевой воде в Непале — ЮНИСЕФ

Наводнение в Непале оставило десятки тысяч детей без доступа к безопасной воде и санитарии. По данным ЮНИСЕФ , более 22 тысяч малышей сегодня нуждаются в срочной поддержке, чтобы избежать вспышек инфекционных заболеваний, передает Kazinform.

Стихийное бедствие разрушило системы водоснабжения и санитарные сооружения. В пострадавших районах семьи вынуждены жить в центрах временного размещения и у принимающих соседей. В таких условиях риск распространения болезней, передающихся через воду, стремительно возрастает.

— Каждый родитель задается одним и тем же вопросом: где взять воду и безопасно ли давать ее детям, — рассказала представитель ЮНИСЕФ в Непале Алиса Акунга.

Она подчеркнула, что обеспечение доступа к чистой воде и гигиене стало первоочередной задачей организации.

ЮНИСЕФ уже доставил помощь примерно 19 тысячам человек в районах Расува и Нувакот. Среди поставок — тысячи гигиенических наборов, канистры для воды, ведра, кружки, растворы для очистки воды и листы брезента.

Организация работает совместно с государственными структурами и партнерами, распространяя информацию о безопасной гигиене через радио, социальные сети и мобильные мессенджеры. Более 600 специалистов помогают охватить пострадавшие общины.

В ближайшее время ЮНИСЕФ планирует расширить объемы экстренного водоснабжения, установить временные санитарные сооружения и пункты для мытья рук, а также обеспечить семьи средствами гигиены.

Ранее сообщалось, что число погибших при наводнении в Непале превысило 1 250 человек. Спасатели продолжают поиски, в том числе в тоннелях гидроэлектростанций, где могут оставаться сотни людей.