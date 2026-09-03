Более 1 250 погибших и тысячи пропавших: что происходит в Непале после наводнения

Число жертв разрушительного наводнения в Непале продолжает расти. По последним данным, погибли как минимум 1 252 человека, более 4,2 тыс. по-прежнему числятся пропавшими без вести. Спасатели продолжают поиски, в том числе в тоннелях гидроэлектростанций, где могут оставаться сотни людей, передает агентство Kazinform со ссылкой на Reuters.

Наводнение произошло 26 августа после обрушения ледника в районе границы Непала и Китая. Потоки воды, грязи и камней прошли по долине реки Тришули, уничтожая населенные пункты, дороги, мосты и энергетические объекты. В некоторых местах уровень потока поднимался на сотни метров выше обычного русла.

Особое внимание спасателей сейчас сосредоточено на шести гидроэлектростанциях. Около 900 человек могут оставаться заблокированными на этих объектах, в том числе в подземных тоннелях. Для расчистки входов используются экскаваторы и контролируемые взрывы.

Фото: Jigme Dorje/Xinhua

К поисково-спасательным работам привлечены более 9,3 тыс. военнослужащих Непала, а также международные специалисты. Продолжается восстановление дорог, связи и электроснабжения. Власти также заявили о необходимости восстановить около 20 тыс. домов, из которых не менее 7,5 тыс. полностью разрушены.

Фото: Xinhua

В Катманду при университетской больнице появилась так называемая «стена пропавших» с фотографиями и данными людей, которых продолжают искать родственники. Некоторые семьи уже проводят символические похоронные церемонии в память о близких, тела которых пока не найдены.

Фото: RSS/kathmandupost.com

Правительство Непала объявило 7 сентября днем национального траура по жертвам стихийного бедствия.

Ранее Kazinform сообщал, что к вечеру 2 сентября число погибших достигло 1 204 человек, а 4 216 человек числились пропавшими без вести.

Также Kazinform писал, что в Непале сохраняется риск новых оползней и образования подпрудного озера, что может осложнить поисково-спасательные работы. Между тем, пропавшие после наводнений в Непале туристы начали выходить на связь. О том, как мобильные операторы помогают искать пропавших в Непале, читайте здесь.