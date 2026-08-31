Риск новых оползней сохраняется в Непале

В Министерстве водного хозяйства КНР предупреждают о сохранении риска новых оползней и образования подпрудного озера на реке Цоцзян в Непале, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Пекине со ссылкой на местные СМИ .

К таким выводам специалисты ведомства пришли после анализа спутниковых снимков зоны бедствия, сделанных 31 августа. Водная поверхность оползневой воронки сократилась до 83 тыс. кв. метров, что на 14 тыс. кв. метров меньше показателей предыдущего дня.

В радиусе 2,5 км ниже по течению зафиксированы три небольших водоема. На данный момент они соединены с руслом, и речной сток не заблокирован, однако на прилегающих к воронке ледниках сохраняется опасность схода лавин и обвалов.

Кадры с беспилотников от 31 августа зафиксировали скопление оползневых масс по обоим берегам реки в 3 км ниже прежнего озера Пурэпуцян-Цангпо. Русло пока свободно, но повторные обвалы могут вновь перекрыть сток и сформировать новый опасный водоем.

Ранее сообщалось, что число погибших в Непале превысило 900 человек, еще 4200 человек числятся пропавшими без вести.