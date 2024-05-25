ООН возобновила поставку гумпомощи по морскому коридору в секторе Газа

Организация Объединенных Наций возобновила транспортировку гуманитарной помощи, прибывающей на построенный США пирс у побережья сектора Газа. Ранее она была приостановлена на два дня, поскольку некоторые грузовики с гуманитарной помощью были перехвачены нуждающимися палестинцами в секторе Газа, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Reuters.

Первые поставки гуманитарной помощи начали прибывать на построенный США пирс неделю назад, поскольку Израиль оказался под растущим международным давлением, которое требовало от Тель-Авива разрешить больше поставок в осажденный сектор Газа. Сегодня международные организации предупреждают о надвигающемся голоде в палестинском анклаве.

ООН координирует распределение помощи, которая поступает от иностранных государств и организаций через построенный американскими военными временный пирс. Между тем, агентства ООН все еще считают, что доставка помощи по суше является «наиболее жизнеспособным, эффективным и действенным» способом борьбы с гуманитарным кризисом в анклаве с населением 2,3 миллиона человек.

По расчетам ООН для въезда в Газу необходимо не менее 500 грузовиков в день.

Десять грузовиков с гуманитарной помощью, доставленные с причала подрядчиками ООН, были получены в пятницу на складе Всемирной продовольственной программы (ВПП) в Дейр-эль-Балахе в секторе Газа. Но 18 мая на склад дошло только пять грузов после того, как еще 11 были перехвачены.

Из-за этого ООН приостановила перевозки на два дня, пока разрабатывала новый маршрут. Представитель ВПП Шаза Мограби заявил, что поставки возобновились во вторник: на склад прибыло 17 грузовиков, а в среду - 27 грузовиков.

Эксплуатация пирса, о которой объявил президент США Джо Байден в марте, оценивается в 320 миллионов долларов и предполагает участие около тысячи американских военнослужащих. При этом, как уверяют США, ни одна нога американского солдата не ступит на берег сектора Газа.

Официальный представитель США заявил в четверг, что на данный момент с пирса было доставлено около 800 тонн гуманитарной помощи. USAID сообщило, что по состоянию на вторник более 307 тонн гуманитарной помощи было перевезено «в дальнейшие пункты в секторе Газа».

Груз, выгруженный на причале, поступает по морскому коридору с Кипра, где его сначала проверяют представители Израиля.

Фото: US CENTCOM

На сегодня из кипрского порта Ларнака уже отправлено 3,4 тьс. поддонов с гуманитарной помощью, каждый из которых весит около тонны, сообщил в четверг представитель МИД Кипра.

Официальные лица США заявили, что после ввода в эксплуатацию пирс первоначально будет принимать 90 грузовиков в день, но это число может вырасти до 150 грузовиков.

Как сообщают сотрудники международных организаций, израильские и египетские ограничения на сухопутные пересечения и всплеск боевых действий привели к сокращению поставок продовольствия и топлива в сектор Газа до самого низкого уровня с первых месяцев войны.

Захват Израилем в этом месяце пограничного перехода Рафах, ключевого транзитного пункта для топлива и грузов для Газы, в попытке предотвратить вооружение группировки ХАМАС, способствовал тому, что операции по оказанию помощи оказались на грани краха, говорят ООН и гуманитарные организации.

Израиль опасается, что ХАМАС будет использовать топливо в войне, но утверждает, что не устанавливает никаких ограничений на поступление гуманитарной помощи, и обвиняет ООН в задержках в распределении товаров, поступающих в Газу. В последние недели Израиль открыл пару контрольно-пропускных пунктов на севере для доставки гуманитарной помощи на наиболее пострадавший север территории.