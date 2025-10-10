РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:32, 09 Октябрь 2025 | GMT +5

    ООН сократит численность миротворцев на четверть

    ООН планирует уменьшить численность военнослужащих и полицейских, задействованных в миротворческих операциях по всему миру, примерно на 25% из-за проблем с финансированием. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя организации. 

    ООН сократит численность миротворцев на четверть
    Фото: Yeni Şafak

    Сокращение затронет около 13–14 тысяч человек из общего состава в 50 тысяч миротворцев. Кроме того, в текущем году предполагается урезать бюджет миротворческих миссий примерно на 15%.

    Основная причина — неопределенность с финансированием со стороны США, крупнейшего донора миротворческих операций. На долю Вашингтона приходится свыше 26% бюджета, в то время как Китай обеспечивает около 24%. При этом США уже накопили задолженность перед ООН в размере $2,8 млрд, из которых $1,5 млрд образовались ещё до начала нового финансового года.

    По данным собеседника агентства, американская сторона пообещала выплатить около $680 млн, однако сроки поступления средств пока не определены.

    В настоящее время миротворческие миссии ООН действуют в Демократической Республике Конго, Центральноафриканской Республике, Южном Судане, Ливане, на Кипре и в Косово.

    Ранее сообщалось, что казахстанские миротворцы расширяют свое участие в операциях под эгидой ООН.

    Теги:
    ООН Мировые новости
    Мирас Куандыков
    Мирас Куандыков
    Автор
    Сейчас читают