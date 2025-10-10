ООН сократит численность миротворцев на четверть

Сокращение затронет около 13–14 тысяч человек из общего состава в 50 тысяч миротворцев. Кроме того, в текущем году предполагается урезать бюджет миротворческих миссий примерно на 15%.

Основная причина — неопределенность с финансированием со стороны США, крупнейшего донора миротворческих операций. На долю Вашингтона приходится свыше 26% бюджета, в то время как Китай обеспечивает около 24%. При этом США уже накопили задолженность перед ООН в размере $2,8 млрд, из которых $1,5 млрд образовались ещё до начала нового финансового года.

По данным собеседника агентства, американская сторона пообещала выплатить около $680 млн, однако сроки поступления средств пока не определены.

В настоящее время миротворческие миссии ООН действуют в Демократической Республике Конго, Центральноафриканской Республике, Южном Судане, Ливане, на Кипре и в Косово.

Ранее сообщалось, что казахстанские миротворцы расширяют свое участие в операциях под эгидой ООН.