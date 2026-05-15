ООН призвала Израиль прекратить блокаду Газы

Управление верховного комиссара ООН по правам человека призвало Израиль прекратить блокаду сектора Газа и обеспечить доступ гуманитарной помощи в эксклаве, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu .

Официальный представитель управления Тамин аль-Хитан в письменном ответе на вопрос Anadolu заявил, что Израиль должен прекратить блокаду Газы.

— Израилю необходимо положить конец блокаде Газы, разрешить ввоз достаточного объема гуманитарной помощи на находящиеся в осаде палестинские территории и содействовать этому процессу, — отметил аль-Хитан.

Он ответил на вопрос Anadolu о возобновлении движения флотилии «Global Sumud», которая накануне вновь вышла из Турции с целью прорвать блокаду Газы и доставить гуманитарную помощь. В вопросе также напоминалось, что в составе флотилии находятся многочисленные активисты из 70 стран, а ранее суда, направлявшиеся к Газе, подверглись жесткому и незаконному вмешательству Израиля в международных водах.

Аль-Хитан напомнил, что ранее уже излагал позицию управления по миссии флотилии и вновь подчеркнул необходимость прекращения блокады и обеспечения гуманитарного доступа.

По данным, полученным Anadolu, от представителей «Global Sumud», флотилия, вновь отправившаяся из Мармариса, продолжает движение к Газе в составе 54 судов.

Ранее сообщалось, что Израиль задержал ряд судов из флотилии с гумпомощью для Газы.