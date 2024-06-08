Онлайн-получение лицензии на экспорт скота будет временно недоступно в Казахстане

— В связи с проведением технических работ на портале Е-лицензирование услуга по выдачи лицензии на экспорт КРС и МРС (крупного и мелкого рогатого скота) будет временно недоступна с 18:00 часов 07.06.2024 г. до 09:00 часов 10.06.2024 г. Приносим извинения за временные неудобства, — говорится в сообщении ведомства.