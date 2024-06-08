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    21:38, 07 Июнь 2024 | GMT +6

    Онлайн-получение лицензии на экспорт скота будет временно недоступно в Казахстане

    овцы, ягнята, ягненок, скот, животноводство, животные
    Фото: freepik.com

    О проведении технических работ на портале Е-лицензирование сообщили в Министерстве сельского хозяйства РК, передает агентсво Kazinform.

    — В связи с проведением технических работ на портале Е-лицензирование услуга по выдачи лицензии на экспорт КРС и МРС (крупного и мелкого рогатого скота) будет временно недоступна с 18:00 часов 07.06.2024 г. до 09:00 часов 10.06.2024 г. Приносим извинения за временные неудобства, — говорится в сообщении ведомства.

    Теги:
    Сельское хозяйство E - Правительство, E - услуги Казахстан Скот Минсельхоз Интернет
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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