    11:33, 03 Декабрь 2025 | GMT +5

    Онлайн обучаются 235 классов в Карагандинской области

    В Карагандинской области фиксируется рост заболеваемости ОРВИ и гриппом, что вынудило школы перейти на усиленные противоэпидемические меры. Часть классов уже переведена на дистанционный формат, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции, передает Kazinform.

    дистанционное обучение қашықтан оқыту школьники уроки оқушы сабақ
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    В регионе продолжают усиливать санитарно-профилактические меры в связи с повышением заболеваемости гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями. Все действия проводятся согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РК.

    Документ предусматривает комплекс мер, направленных на недопущение вспышек сезонных инфекций. С 15 сентября в стране стартовала вакцинация против гриппа.

    Во всех медицинских организациях введены «фильтры» на входе, а для медработников с 1 октября действует масочный режим. Беременные женщины и дети до года с признаками ОРВИ и гриппа обслуживаются на дому в первоочередном порядке. В детских садах ежедневно проводят утренние фильтры и отстраняют детей с симптомами заболевания.

    Особые меры предусмотрены и для школ. В случае, если в одном классе выявляется от 20 до 30% заболевших в течение одного инкубационного периода, рекомендовано временно отказаться от кабинетной системы, запретить прием новых детей на протяжении десяти дней и обеспечить установку санитайзеров с кожным антисептиком.

    Если же число заболевших достигает 30% и выше, класс переводят на дистанционный формат до стабилизации ситуации.

    На сегодняшний день в Карагандинской области на онлайн-обучение переведены 235 классов в 54 школах. Власти подчеркивают, что такие меры позволяют снизить распространение вирусных инфекций и защитить здоровье учащихся.

    Ранее сообщалось, что почти 30 классов перешли на дистанционку в Карагандинской области. 

    Айзада Агильбаева
    Айзада Агильбаева
    Автор
