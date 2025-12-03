Онлайн обучаются 235 классов в Карагандинской области

В регионе продолжают усиливать санитарно-профилактические меры в связи с повышением заболеваемости гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями. Все действия проводятся согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РК.

Документ предусматривает комплекс мер, направленных на недопущение вспышек сезонных инфекций. С 15 сентября в стране стартовала вакцинация против гриппа.

Во всех медицинских организациях введены «фильтры» на входе, а для медработников с 1 октября действует масочный режим. Беременные женщины и дети до года с признаками ОРВИ и гриппа обслуживаются на дому в первоочередном порядке. В детских садах ежедневно проводят утренние фильтры и отстраняют детей с симптомами заболевания.

Особые меры предусмотрены и для школ. В случае, если в одном классе выявляется от 20 до 30% заболевших в течение одного инкубационного периода, рекомендовано временно отказаться от кабинетной системы, запретить прием новых детей на протяжении десяти дней и обеспечить установку санитайзеров с кожным антисептиком.

Если же число заболевших достигает 30% и выше, класс переводят на дистанционный формат до стабилизации ситуации.

На сегодняшний день в Карагандинской области на онлайн-обучение переведены 235 классов в 54 школах. Власти подчеркивают, что такие меры позволяют снизить распространение вирусных инфекций и защитить здоровье учащихся.

Ранее сообщалось, что почти 30 классов перешли на дистанционку в Карагандинской области.