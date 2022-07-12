12 Июля 2022 13:13

Онколог назвал несколько способов защиты от рака кожи в жару

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Врач дерматолог-онколог Алматинского онкологического центра Ерлан Асетилла заявил, что длительное пребывание на солнце является наиболее важным фактором риска развития рака кожи. Специалист рекомендует выходить летом на свежий воздух и гулять на улице утром или вечером, соблюдать временные интервалы, чтобы не получить ожоги и избежать появления и развития рака кожи от солнца, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- Летом во многих регионах наблюдается сильная жара. Может ли длительное пребывание на солнце стать фактором риска развития рака кожи?

- Находиться на солнце можно и нужно, но необходимо знать меру. Солнечный свет улучшает настроение, благодаря ему в нашем организме вырабатывается витамин D. Поэтому люди, которые постоянно прячутся от солнца, часто имеют проблемы со здоровьем. Но, избыточное ультрафиолетовое излучение может оказывать канцерогенное воздействие на здоровье. Поэтому ультрафиолетовое излучение солнца или искусственные источники солнечного ожога (оборудование для искусственного загара) могут быть основной причиной, провоцирующие предраковые изменения и рак кожи.

- В каком возрасте может появиться рак кожи?

- Рак кожи встречается в основном у пожилых людей. Это связано с тем, что с возрастом кожа пожилых людей становится сухой, морщинистой, тонкой и менее эластичной. По статистике процент больных раком кожи в возрасте 60-80 лет составляет 70% от общего числа больных. Кроме того, было установлено, что это заболевание увеличивается как у молодых, так и у пожилых людей, причем оно чаще встречается у женщин, чем у мужчин.

- Можно ли лечить рак кожи?

- По статистике первичные стадии выявляются более чем в 90% случаев в связи с тем, что рак кожи является опухолью видимых участков, и симптомы рака проявляются рано. Поэтому в большинстве случаев эти опухоли успешно лечат хирургическим путем или фотодинамической терапией. Выбор метода лечения зависит от размеров опухоли и ее локализации. Успех лечения зависит от особенностей и стадии рака кожи, размеров опухоли, наличия или отсутствия метастазов. Если больной обращается к врачу на ранних стадиях заболевания, то болезнь полностью излечивается.

- Опасен ли рак кожи?

- Смертность от рака кожи – одна из самых низких среди всех видов онкологических патологий. Как мы уже упоминали выше, по статистике, в большинстве случаев при выявлении начальных стадий и обращении к врачу на ранних стадиях заболевания в 100% случаев полностью излечивается болезнь, но при отсутствии лечения опухоль разрастается и метастазирует в другие ткани и внутренние органы, что приводит к летальному исходу.

- Как защитить себя от рака кожи?

- Излечить рак на ранних стадиях несложно. Но даже это можно предотвратить. Для этого есть несколько мер предосторожности. Вот шесть простых советов, как предотвратить рак кожи:

Во-первых, не выходите на солнце в середине дня. Солнечный свет больше всего воздействует на кожу с 11 до 15 часов. Мы советуем вам не выходить на улицу в это время суток. Во время загара необходимо найти золотую середину, то есть соблюдать простые правила – пребывать на солнце в утренние или вечерние часы - до 10 часов утра и после 17 часов;

Во-вторых, регулярно пользуйтесь солнцезащитным кремом. Нанесите его на все открытые участки, включая губы, кончики ушей и шею. Но надо помнить, что крем от загара не обеспечивает полной защиты от ультрафиолетового излучения и не снижает риск развития злокачественных опухолей кожи. Но это помогает уменьшить воздействие солнечного света;

В-третьих, носите защитную одежду. В дополнение к солнцезащитному крему покрывайте кожу темной облегающей одеждой, закрывающей руки и ноги;

В-четвертых, не ходите в солярий. Искусственные источники УФ-излучения так же опасны, как и естественные. Они значительно повышают риск рака кожи;

В-пятых, с осторожностью используйте светочувствительные препараты. Некоторые лекарства, такие как антибиотики, делают кожу более чувствительной к солнечному свету;

В-шестых, регулярно проверяйте состояние кожи и сообщайте о любых изменениях своему врачу. Осмотрите всю кожу, даже труднодоступные места. Тогда вы будете замечать внезапное перерождение родинок или появление признаков рака. Мы рекомендуем делать эту проверку один раз в месяц.

Может показаться, что вам нужно сильно ограничивать себя, чтобы защитить свою кожу. Возможно, это так и есть. Тем не менее, профилактика рака важна для вашего здоровья. А у тех, кто не заботится о своем здоровье, второго шанса может и не быть. Позаботьтесь о своей коже. Лучше в раз год консультироваться у дерматолога или онкодерматолога.

- Спасибо!