Он лучше всех знал китайский язык – Орджоникидзе о Касым-Жомарте Токаеве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Посол СССР в Китае на переговоры брал всегда с собой только Касым-Жомарта Токаева. Об это рассказал известный российский дипломат, бывший заместитель Генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сергей Орджоникидзе поделился воспоминаниями о годах работы Касым-Жомарта Токаева в советском МИД-е и его превосходном знании китайского языка в документальном фильме «Преодоление».

«Он же работал в очень тяжелых ситуациях в нашем посольстве в Китае. И мне наш посол в Китае в то время Олег Александрович Ториновский, который был его начальником, до этого он был моим начальником, постоянный представитель ООН, будучи послом в Китае, рассказал, когда он ходил на беседы с китайцами и не знал китайский язык, брал с собой, как правило, только одного Токаева. Наверное, потому что он лучше всех знал китайский язык. Поэтому многие сотрудники посольства обижались. Об этом, как раз рассказал Олег Александрович Ториновский: «Я предпочитал брать именно Токаева». Во-первых, конечно, блестящее знание китайского языка и знание проблематики. Вы не можете быть хорошим переводчиком, не зная темы и проблемы того, что вы в переводе говорите. Я это испытал на себе много раз», - рассказывает Сергей Орджоникидзе.



