РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:32, 12 Июнь 2021 | GMT +6

    Он лучше всех знал китайский язык – Орджоникидзе о Касым-Жомарте Токаеве

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Посол СССР в Китае на переговоры брал всегда с собой только Касым-Жомарта Токаева. Об это рассказал известный российский дипломат, бывший заместитель Генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сергей Орджоникидзе поделился воспоминаниями о годах работы Касым-Жомарта Токаева в советском МИД-е и его превосходном знании китайского языка в документальном фильме «Преодоление».

    «Он же работал в очень тяжелых ситуациях в нашем посольстве в Китае. И мне наш посол в Китае в то время Олег Александрович Ториновский, который был его начальником, до этого он был моим начальником, постоянный представитель ООН, будучи послом в Китае, рассказал, когда он ходил на беседы с китайцами и не знал китайский язык, брал с собой, как правило, только одного Токаева. Наверное, потому что он лучше всех знал китайский язык. Поэтому многие сотрудники посольства обижались. Об этом, как раз рассказал Олег Александрович Ториновский: «Я предпочитал брать именно Токаева». Во-первых, конечно, блестящее знание китайского языка и знание проблематики. Вы не можете быть хорошим переводчиком, не зная темы и проблемы того, что вы в переводе говорите. Я это испытал на себе много раз», - рассказывает Сергей Орджоникидзе.



    Теги:
    Президент Президент Казахстана Мнения
    Сейчас читают
    Сегодня, 13:37
    Джекпот лотереи Powerball превысил 1 миллиард долларов
    Сегодня, 13:34
    Назначен новый начальник ДП Акмолинской области
    Сегодня, 13:19
    Владельцев информсистем проверят казахстанские службы на утечку персональных данных
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!