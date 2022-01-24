«Омикрон»: о симптомах, проявлениях штамма и когда может произойти пик заболеваемости

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Врач-инфекционист Динагуль Баешева ответила на актуальные вопросы касательно активно распространяющегося в стране штамма коронавирусной инфекции «омикрон», передает корреспондент МИА «Казинформ».

- Динагуль Аяпбековна, расскажите о симптомах и клинических проявлениях «омикрон» -штамма?

- Вы все видите, что мутированный штамм коронавирусной инфекции «омикрон» дошел до нашей страны. Уже идет третья неделя (распространения - прим. ред.) и мы видим катастрофическое увеличение пациентов, зараженных «омикроном». К счастью, можно сказать, что заболевание протекает легче, чем «дельта» и другие штаммы. Течение «омикрона» протекает в основном как поражение верхних дыхательных путей. Из клинических симптомов отмечаются: повышение температуры тела, головная боль, слабость, боли в мышцах, боль в горле, кашель.

- У кого есть значительный риск заражения данным штаммом?

- Мы видим, что идет заражение не только взрослых, но и всего населения в целом. Все те, кто заразился, может реализовать клинику заболевания. Если другие штаммы в основном поражали взрослых и они протекали тяжело, то сегодня мы видим, что «омикрон» - штамм поражает буквально все население. Это и дети, и новорожденные, и беременные. Все, кто сталкивается с вирусом, могут заболеть. В 80% как и при всех других штаммах он протекает легко. Всегда нужно помнить о том, что есть группа риска. К группе риска относятся: лица старше 60 лет, не болевшие и не получившие вакцину, имеющие сопутствующие заболевания в виде сахарного диабета, ожирения, гипертонической болезни, эндокринных заболеваний. У детей: дети с врожденными пороками развития, онкогематологические больные, дети с нарушением белково-энергетического баланса.

- А как может проявляться заболевание у детей?

- Если другие штаммы представляли угрозу для взрослых людей, то «омикрон» несмотря на то, что он поражает в основном верхние дыхательные пути, представляет угрозу для детей, особенно для детей первых трех лет жизни. Потому что, поражение, воспаление слизистой гортани и голосовых связок, подскладочного пространства представляет опасность для ребенка. Какие могут быть клинические проявления? Это изменение тембра голоса - голос становится осиплым, грубый, лающий кашель и появляется затрудненное дыхание. Если вы увидите у своего ребенка такие клинические проявления и все это на фоне температуры и не обязательно при коронавирусе, но и при любой другой инфекции (гриппе, аденовирусной инфекции, при любых возбудителях) может произойти воспаление слизистой гортани, голосовых связок и подскладочного пространства. Нельзя делать компрессы, согревать. Нужно обращаться сразу за медицинской помощью, где определят степень поражения и назначат адекватное лечение.

- Каковы последствия «омикрона»?

- Он вызывает поражение дыхательных путей, но также есть внелегочные пути поражения: поражение сердца, мозга. Например, «дельта»-штамм давал у детей мультисистемный воспалительный синдром. Мы пока у «омикрона» таких осложнений не видим. Но может быть, через какое-то время проявится. Пока мы наблюдаем и смотрим, как это все развернется.

- Каков прогноз пика заболеваемости «омикрон» - штаммом?

- По данным зарубежных ученых, пик заболевания приходится на 4-8 недели. Мы сейчас третью неделю проходим. Возможно (пик) будет в конце января, февраля - начале марта.

- Как защититься от штамма помимо вакцинации?

- Вакцинация - главная защита, чтобы заболевание не протекало тяжело и для того, чтобы люди не умирали. Когда люди вакцинируются, организм уже подготовлен встретить этих «врагов». Сейчас вирус для нас - враг. В первую очередь, не нужно посещать те места, где очень много людей. Допустим, торгово-развлекательные центры, аэропорт, вокзал. Везде женщины с грудными детьми на руках ходят там. Естественно заражаются, то есть, родители сами заражают своих детей. К этому надо подходить грамотно, нужно объяснять.