Омар Сатаев завоевал «бронзу» молодежного ЧМ по борьбе

Борец завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 82 килограммов.

В схватке за третье место он одержал победу над Ибрагимом Табаевым (Бельгия) — 10:8.

Отметим, что в активе команды теперь три медали. Юсуф Мациев принес стране «серебро», а Мерей Маулетханов стал бронзовым призером.