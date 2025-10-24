23:40, 23 Октябрь 2025 | GMT +5
Омар Сатаев завоевал «бронзу» молодежного ЧМ по борьбе
Казахстанский борец греко-римского стиля Омар Сатаев занял третье место на молодежном чемпионате мира в Нови Саде (Сербия), передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Борец завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 82 килограммов.
В схватке за третье место он одержал победу над Ибрагимом Табаевым (Бельгия) — 10:8.
Отметим, что в активе команды теперь три медали. Юсуф Мациев принес стране «серебро», а Мерей Маулетханов стал бронзовым призером.