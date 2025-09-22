РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:03, 22 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Омар, Абубакир, Маруа и Хадия: топ имен для новорожденных в Шымкенте

    Предпочтения родителей при выборе имен для детей заметно изменились, передает корреспондент Kazinform.

    дети
    Фото: Правительство для граждан

    В последние годы мамы и папы в Шымкенте всё чаще выбирают звучные восточные имена. Так, среди девочек популярными стали Маруа, Хадия, Айсафи, а среди мальчиков — Омар, Абубакир и Ибрахим.

    При этом сохраняется интерес и к традиционным казахским именам. Девочек нередко называют Көркем, Аяулым, Айкөркем, а мальчиков — Ертұлға, Әміре, Дарын.

    — Имя ребенка имеет большое значение для семьи и культуры, оно остается важной частью идентичности человека, — подчеркнула директор городского филиала Государственной корпорации «Правительство для граждан» Айнур Тобаева.

    С начала года в Шымкенте было выдано более 20 тысяч свидетельств о рождении. Подать заявку можно не только в ЦОНах, но и в онлайн-формате.

    Кроме того, родителям доступна услуга оформления паспорта ребенку с момента рождения. Для этого необходимо предоставить свидетельство о рождении, удостоверение личности одного из родителей и квитанцию об оплате госпошлины. Подробнее о том, как получить заграничный паспорт для новорожденного, читайте по ссылке.

    Теги:
    Дети Шымкент Имена
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
    Сейчас читают