Омар, Абубакир, Маруа и Хадия: топ имен для новорожденных в Шымкенте

В последние годы мамы и папы в Шымкенте всё чаще выбирают звучные восточные имена. Так, среди девочек популярными стали Маруа, Хадия, Айсафи, а среди мальчиков — Омар, Абубакир и Ибрахим.

При этом сохраняется интерес и к традиционным казахским именам. Девочек нередко называют Көркем, Аяулым, Айкөркем, а мальчиков — Ертұлға, Әміре, Дарын.

— Имя ребенка имеет большое значение для семьи и культуры, оно остается важной частью идентичности человека, — подчеркнула директор городского филиала Государственной корпорации «Правительство для граждан» Айнур Тобаева.

С начала года в Шымкенте было выдано более 20 тысяч свидетельств о рождении. Подать заявку можно не только в ЦОНах, но и в онлайн-формате.

Кроме того, родителям доступна услуга оформления паспорта ребенку с момента рождения. Для этого необходимо предоставить свидетельство о рождении, удостоверение личности одного из родителей и квитанцию об оплате госпошлины. Подробнее о том, как получить заграничный паспорт для новорожденного, читайте по ссылке.