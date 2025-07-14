Как получить заграничный паспорт для новорожденного в ЦОНах Казахстана

Летние месяцы традиционно считаются периодом отпусков, и все больше семей отправляются в путешествия вместе с детьми. В городском филиале Госкорпорации «Правительство для граждан» рассказали о важности своевременного оформления всех необходимых документов, включая заграничный паспорт для ребенка.

Оформить паспорт ребенку можно с момента его рождения.

— Согласно законодательству Республики Казахстан, каждый гражданин, независимо от возраста, обязан иметь собственный паспорт при выезде за границу. Для получения паспорта родителям необходимо обратиться в любой Центр обслуживания населения города, — рассказали городском филиале «Правительства для граждан».

При себе следует иметь свидетельство о рождении ребенка, удостоверение личности одного из родителей, а также квитанцию об оплате государственной пошлины в размере 4 МРП (15 728 тенге). Присутствие хотя бы одного из родителей при подаче заявления обязательно. Срок оказания услуги составляет до 15 рабочих дней.

— Дети быстро меняются внешне, и сотрудники пограничной службы порой не могут узнать ребенка по фотографии. В таких случаях паспорт подлежит замене, даже если срок его действия еще не истек. Для детей до 12 лет паспорт оформляется сроком на 5 лет, с 12 до 16 лет — на 10 лет. Кроме того, паспорт выдается бесплатно для таких категорий, как обладатели подвесок «Алтын алқа», «Күміс алқа», дети-сироты, дети-инвалиды, а также дети, оставшиеся без попечения родителей, — отметила директор городского филиала Айнур Тобаева.

Также доступна услуга ускоренного получения заграничного паспорта. По желанию заявителя документ может быть оформлен в течение одного или 3 рабочих дней при условии дополнительной оплаты за срочность.

Отметим, что некоторые категории граждан освобождаются от уплаты государственной пошлины за получение паспорта.

Бесплатно документ могут получить девять категорий граждан.