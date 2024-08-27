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    18:37, 26 Август 2024 | GMT +6

    Олжас Бектенов: Казахстан привержен дальнейшему сотрудничеству в рамках ОПЕК+

    Олжас Бектенов: Казахстан привержен дальнейшему сотрудничеству в рамках ОПЕК+
    Фото: Правительство РК

    Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов и Генеральный секретарь ОПЕК Хайтам Аль-Гайс обсудили текущую ситуацию на мировом рынке нефти и актуальные вопросы сотрудничества, передает агентство Kazinform со ссылкой на Правительство РК.

    Глава Правительства отметил важную роль ОПЕК в обеспечении устойчивости мирового рынка нефти. Согласованные действия производителей и экспортеров нефти в рамках ОПЕК+ помогают смягчить возможные негативные последствия и стабилизировать ситуацию на рынке.

    — Казахстан привержен дальнейшему сотрудничеству в рамках ОПЕК+. Мы поддерживаем инициативы организации, принимаем ограничения наряду с другими странами, в том числе по текущим добровольным обязательствам, — подчеркнул Олжас Бектенов.

    Хайтам Аль-Гайс отметил значимую роль Казахстана на мировом рынке нефти и подчеркнул влияние принимаемых в стране мер на обеспечение баланса и предсказуемого ценообразования на рынке нефти.

    По результатам встречи Олжас Бектенов и Хайтам Аль-Гайс подтвердили намерение продолжать успешное и продуктивное взаимодействие.

    Напомним, Казахстан с 2016 года является участником Соглашения ОПЕК+. Добычу нефти в стране осуществляют свыше 90 недропользователей.

    Теги:
    ОПЕК Казахстан Правительство РК Сотрудничество Экспорт Нефть Экономика Олжас Бектенов Премьер-министр РК
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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