Оливковые деревья посадят в Туркестанской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Оливковые деревья начнут разводить в Туркестанской области, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Первые саженцы необычного для региона растения посадят уже весной. В случае если их удастся вырастить, то на юге страны построят первый завод по выпуску оливковой продукции.

Проект, который принадлежит российско-испанской компании, будет реализован в Жетысайском районе. Эта местность, по мнению экспертов, самая благоприятная для разведения оливок.

«Первый урожай молодое оливковое дерево начнет давать через 5-6 лет. В среднем с одного дерева можно собирать от 20 до 40 кг плодов. Недавно мы пригласили инвесторов и предложили им участки земли. Весной попробуем посадить оливковые деревья там. Если проект окажется успешным, то наши жители будут заниматься не только выращиванием хлопка, но и оливок. Отмечу, что нигде в Казахстане их не разводят», - рассказал Жамантай Бейсенбаев, аким Жетысайского района.