Лучшие дзюдоисты мира собрались на сборах в Казахстане

Более 700 дзюдоистов из 30 стран прибыли в Казахстан для участия в международном учебно-тренировочном лагере, который впервые проходит в стране, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство туризма и спорта РК.

С 5 по 15 августа на базе олимпийской подготовки в Алматинской области проходят сборы, в которых участвуют более 700 спортсменов из 30 стран мира.

В тренировочном лагере собрались сильнейшие дзюдоисты планеты — лидеры мирового рейтинга, олимпийские чемпионы и призеры, а также победители и призеры чемпионатов мира.

Среди участников — олимпийский чемпион Елдос Сметов (Казахстан), олимпийский чемпион Лаша Шавдатуашвили (Грузия), бронзовый призер Олимпийских игр Гусман Кыргызбаев (Казахстан), чемпионы мира Рюдзю Нагаяма и Санширо Мурао (Япония), Инал Тасоев и Тимур Арбузов (Россия), Тато Григалашвили (Грузия), Мими Хух (Республика Корея) и другие известные спортсмены.

Проведение международного лагеря позволит казахстанским дзюдоистам провести совместные тренировки с ведущими спортсменами мира, обменяться опытом и подготовиться к предстоящим международным соревнованиям.

Ранее сообщалось, что молодежная сборная Казахстана по дзюдо завоевали девять наград на Кубке Азии в Макао, еще пять золотых медалей привезли наши дзюдоисты с молодежного чемпионата Азии по дзюдо, который проходил в Аммане.