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    12:10, 03 Июль 2025 | GMT +5

    Олимпиада «Педстарт»: Минпросвещения РК предупредило о фейке

    В Министерстве просвещения прокомментировали информацию о проведении олимпиады «Педстарт» на платной основе, которая распространяется в мессенджерах и социальных сетях, передает агентство Kazinform.

    п
    Фото: Минпросвещения РК

    В мессенджерах и социальных сетях распространяется информация о проведении олимпиады «Педстарт» на платной основе. 

    - Министерство просвещения не имеет никакого отношения к организации и проведению олимпиады «Педстарт». Информация является недостоверной, а действия лиц, распространяющих подобные сообщения и использующих фирменный бланк министерства, являются неправомерными, - говорится в сообщении.

    В ведомстве призвали руководителей организаций образования и педагогические коллективы провести разъяснительную работу среди сотрудников и предупредить о недопустимости участия в сомнительных и платных олимпиадах или конкурсах, не рекомендованных Министерством просвещения.

    - Все олимпиады и конкурсы, рекомендованные к проведению Министерством просвещения, утверждены приказом №514 и исключительно они учитываются при аттестации педагогов. Просим сохранять бдительность. В случае возникновения подобных фактов незамедлительно обращаться в территориальные органы образования или в Комитет по обеспечению качества в сфере образования, - добавили в ведомстве.

    Теги:
    Минпросвещения РК Фейки Олимпиада Образование
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
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