Олимпиада «Педстарт»: Минпросвещения РК предупредило о фейке

В мессенджерах и социальных сетях распространяется информация о проведении олимпиады «Педстарт» на платной основе.

- Министерство просвещения не имеет никакого отношения к организации и проведению олимпиады «Педстарт». Информация является недостоверной, а действия лиц, распространяющих подобные сообщения и использующих фирменный бланк министерства, являются неправомерными, - говорится в сообщении.

В ведомстве призвали руководителей организаций образования и педагогические коллективы провести разъяснительную работу среди сотрудников и предупредить о недопустимости участия в сомнительных и платных олимпиадах или конкурсах, не рекомендованных Министерством просвещения.