Олимпиада-2026: казахстанские биатлонисты выступили в эстафете

В этом виде соревновательной программы нашу страну представили Владислав Киреев, Асет Дюсенов, Милана Генева, Айша Ракишева.

Казахстанская команда финишировала с 21-м результатом.

На первую ступень олимпийского пьедестала поднялась Франция. «Серебро» в свой актив записала Италия. Германия заняла третье место.

Ранее на Олимпийских играх-2026 в Италии в рамках соревнований по лыжным гонкам состоялся мужской скиатлон (10 км+10 км). От сборной Казахстана в гонке приняли Наиль Башмаков и Амиргали Муратбеков. Муратбеков финишировал на 45-м месте. Башмаков показал 49-й результат.