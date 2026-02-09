19:43, 08 Февраль 2026 | GMT +5
Олимпиада-2026: казахстанские биатлонисты выступили в эстафете
Казахстанские биатлонисты приняли участие в смешанной эстафете на Олимпийских играх-2026 в Италии, передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.
В этом виде соревновательной программы нашу страну представили Владислав Киреев, Асет Дюсенов, Милана Генева, Айша Ракишева.
Казахстанская команда финишировала с 21-м результатом.
На первую ступень олимпийского пьедестала поднялась Франция. «Серебро» в свой актив записала Италия. Германия заняла третье место.
Ранее на Олимпийских играх-2026 в Италии в рамках соревнований по лыжным гонкам состоялся мужской скиатлон (10 км+10 км). От сборной Казахстана в гонке приняли Наиль Башмаков и Амиргали Муратбеков. Муратбеков финишировал на 45-м месте. Башмаков показал 49-й результат.