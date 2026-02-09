РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:43, 08 Февраль 2026 | GMT +5

    Олимпиада-2026: казахстанские биатлонисты выступили в эстафете

    Казахстанские биатлонисты приняли участие в смешанной эстафете на Олимпийских играх-2026 в Италии, передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.

    Олимпиада-2026: казахстанские биатлонисты выступили в эстафете
    Фото: НОК

    В этом виде соревновательной программы нашу страну представили Владислав Киреев, Асет Дюсенов, Милана Генева, Айша Ракишева.

    Казахстанская команда финишировала с 21-м результатом.

    На первую ступень олимпийского пьедестала поднялась Франция. «Серебро» в свой актив записала Италия. Германия заняла третье место.

    Ранее на Олимпийских играх-2026 в Италии в рамках соревнований по лыжным гонкам состоялся мужской скиатлон (10 км+10 км). От сборной Казахстана в гонке приняли Наиль Башмаков и Амиргали Муратбеков. Муратбеков финишировал на 45-м месте. Башмаков показал 49-й результат.

    Теги:
    Спорт Олимпиада 2026 спортсмены Казахстана
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают