KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Олег Соколенко завоевал золото международного турнира FEI по конкуру в Астане

    Казахстанский спортсмен Олег Соколенко завоевал золото на международном турние этапа Кубка мира FEI по конкуру Евразийской лиги (CSI1-W), проходящий в рамках соревнований FEI в Астане. 

    Олег Соколенко завоевал золото международного турнира FEI по конкуру в Астане
    Фото: Kazinform

    Представитель Prestige Horse Club завоевал медаль в маршруте с высотой препятствий 140 сантиметров. За победу боролись 22 спортивные пары из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, а также спортсмены, выступающие под нейтральным флагом. Олег Соколенко безошибочно преодолел дистанцию, не набрав ни одного штрафного очка, и показал лучшее время — 65,81 секунды.

    Олег Соколенко завоевал золото международного турнира FEI по конкуру в Астане
    Фото: Kazinform

    Серебро завоевал мастер спорта международного класса Сергей Петров на лошади Nero Van’t Prinsenveld, бронза досталась Олесе Лукиной на Conte Rico. Оба спортсмена выступали под нейтральным флагом. В упорной борьбе с сильными соперниками победу одержал представитель Казахстана.

    — Особую значимость этому успеху придает высокий уровень конкуренции. В стартовом протоколе были представлены спортсмены, которые на протяжении сезона стабильно входят в число лидеров международных турниров Евразийской лиги FEI. Многие из них хорошо знакомы Олегу Соколенко по этапам Кубка мира FEI в Ташкенте и Бишкеке, где традиционно разворачивается борьба за самые высокие места на пьедестале. Победа в Астане стала закономерным продолжением успешного международного сезона для Prestige Horse Club. Совсем недавно спортсмены клуба в составе национальной сборной Казахстана завершили серию этапов Кубка мира FEI в Узбекистане и Кыргызстане с впечатляющим результатом — 18 медалей, включая 7 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых наград, — сообщают организаторы. 

    Олег Соколенко завоевал золото международного турнира FEI по конкуру в Астане
    Фото: Kazinform

    Для спортивной пары Олег Соколенко — Cinderella нынешнее золото стало еще одним подтверждением высокого класса и стабильности. На протяжении всего сезона они уверенно входят в число лидеров международных маршрутов, успешно конкурируя с сильнейшими всадниками Евразийского региона.

    Олег Соколенко завоевал золото международного турнира FEI по конкуру в Астане
    Фото: Kazinform

    Как отмечают организаторы, международные соревнования FEI в Астане продолжаются. Победа Олега Соколенко стала одним из первых золотых результатов казахстанской команды на домашнем международном старте и вновь подтвердила высокий уровень отечественной школы конного спорта на международной арене.

    Ранее сообщалось, что Астана впервые стала площадкой сразу для трех международных турниров FEI. 

    Спорт Конный спорт Золото Астана
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор