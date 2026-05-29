Олег Соколенко завоевал золото международного турнира FEI по конкуру в Астане

Казахстанский спортсмен Олег Соколенко завоевал золото на международном турние этапа Кубка мира FEI по конкуру Евразийской лиги (CSI1-W), проходящий в рамках соревнований FEI в Астане.

Представитель Prestige Horse Club завоевал медаль в маршруте с высотой препятствий 140 сантиметров. За победу боролись 22 спортивные пары из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, а также спортсмены, выступающие под нейтральным флагом. Олег Соколенко безошибочно преодолел дистанцию, не набрав ни одного штрафного очка, и показал лучшее время — 65,81 секунды.

Серебро завоевал мастер спорта международного класса Сергей Петров на лошади Nero Van’t Prinsenveld, бронза досталась Олесе Лукиной на Conte Rico. Оба спортсмена выступали под нейтральным флагом. В упорной борьбе с сильными соперниками победу одержал представитель Казахстана.

— Особую значимость этому успеху придает высокий уровень конкуренции. В стартовом протоколе были представлены спортсмены, которые на протяжении сезона стабильно входят в число лидеров международных турниров Евразийской лиги FEI. Многие из них хорошо знакомы Олегу Соколенко по этапам Кубка мира FEI в Ташкенте и Бишкеке, где традиционно разворачивается борьба за самые высокие места на пьедестале. Победа в Астане стала закономерным продолжением успешного международного сезона для Prestige Horse Club. Совсем недавно спортсмены клуба в составе национальной сборной Казахстана завершили серию этапов Кубка мира FEI в Узбекистане и Кыргызстане с впечатляющим результатом — 18 медалей, включая 7 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых наград, — сообщают организаторы.

Для спортивной пары Олег Соколенко — Cinderella нынешнее золото стало еще одним подтверждением высокого класса и стабильности. На протяжении всего сезона они уверенно входят в число лидеров международных маршрутов, успешно конкурируя с сильнейшими всадниками Евразийского региона.

Как отмечают организаторы, международные соревнования FEI в Астане продолжаются. Победа Олега Соколенко стала одним из первых золотых результатов казахстанской команды на домашнем международном старте и вновь подтвердила высокий уровень отечественной школы конного спорта на международной арене.

Ранее сообщалось, что Астана впервые стала площадкой сразу для трех международных турниров FEI.