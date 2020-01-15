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Около шести тысяч квартир введено в эксплуатацию в Туркестане

15 Января 2020 17:49
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Около шести тысяч квартир введено в эксплуатацию в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках программы «Нұрлы жер» в прошлом году в Туркестанской области планировалось сдать в эксплуатацию 550,6 тыс. кв. метров жилья. По итогам года сдано в эксплуатацию 620,4 тыс. кв. метров жилья или 5846 квартир, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций.

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Из 5846 квартир 176 - это служебное жилье, 2432 - арендное, 2737 - индивидуальные жилые дома и 501 относятся к частным застройщикам. В результате намеченный на начало года план выполнен более чем на 129%.

Кроме того, в этом году за счет государственного бюджета по созданию арендного жилого фонда без права выкупа в Туркестанской области ожидается ввести в эксплуатацию 64 дома, а до конца года - 44 дома.



Вместе с тем, с прошлого года в области за счет средств государственного бюджета на общую сумму 5,6 млрд. тенге. Продолжается строительство 24 облигационных 7-этажных жилых домов на 48, 72 и 84 квартир.

Также через СПК «Туркестан» ведется строительство 47 домов (общей площадью 112,6 тыс. кв. м, 1701 квартир).

Через индивидуальных застройщиков продолжается строительство 65 жилых домов на 3286 квартир.




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Ключевые слова: Туркестанская область, Строительство, Жилье,
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