Около одного миллиарда тенге задолжали потребители «Казводхозу» за поливную воду

Около 1 млрд тенге составляет дебиторская задолженность водопотребителей перед РГП «Казводхоз» за услуги по подаче поливной воды, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минводы и ирригации.

Дебиторская задолженность водопотребителей перед РГП «Казводхоз» за услуги по подаче поливной воды составляет более 966 млн тенге. При этом в результате проведенной предприятием разъяснительной работы задолженность снизилась более чем в два раза — на конец 2025 года данный показатель составлял 2,13 млрд тенге.

В настоящее время по Кызылординской области объем задолженности составляет 251,3 млн тенге, по Туркестанской области — 341,7 млн тенге, по филиалу «Большой Алматинский канал им. Конаева» — 211,3 млн тенге, по Жамбылской области — 94,65 млн тенге, по области Жетысу — 44,9 млн тенге, по Западно-Казахстанской области — 21,3 млн тенге, по Восточно-Казахстанской области — 1,4 млн тенге.

В настоящее время РГП «Казводхоз» заключает договоры с водопотребителями в электронном формате с использованием новой биллинговой системы. При этом функционалом системы предусмотрено автоматическое ограничение — заключение новых договоров не допускается в случае наличия у потребителя дебиторской задолженности свыше 5 000 тенге.

— Дебиторская задолженность препятствует стабильному прохождению поливного периода. Средства, полученные за счет предоставления услуг по подаче воды, используются для очистки и ремонта гидротехнических сооружений, закупки горюче-смазочных и других необходимых для работы материалов. Поэтому призываем аграриев как можно скорее погасить имеющиеся задолженности. Это поможет обеспечить стабильную работу водохозяйственных объектов в ходе вегетации, — отметил исполняющий обязанности генерального директора РГП «Казводхоз» Ануар Ускенбаев.

Ранее лимиты водопотребления установили для пяти регионов Казахстана.