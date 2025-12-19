Около миллиона сирийцев могут вернуться на родину в 2026 году — ООН

Как пишет издание, с момента свержения режима Башара Асада 8 декабря 2024 года в страну вернулись около 1,3 млн сирийцев. В следующем году ожидается возвращение еще почти одного миллиона человек. Об этом заявил представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Сирии Гонсало Варгас Льоса.

Льоса находился в Женеве в рамках встречи «Вторая глобальная оценка прогресса Глобального форума по беженцам», организованной совместно УВКБ ООН и правительством Швейцарии, и ответил на вопросы «Анадолу» о ситуации в Сирии.

Он отметил, что был в Сирии за несколько месяцев до падения режима Асада и стал свидетелем прихода новой администрации. Льоса подчеркнул, что «атмосфера страха в стране очень быстро исчезла, уступив место надежде».

По словам Льосы, 9 декабря 2024 года он вместе со своей командой отправился к ливанской границе, где увидел сирийцев, которые после более чем 14 лет вынужденного изгнания самостоятельно возвращались на родину. Он добавил, что «многие из вернувшихся, достигнув своей земли, целовали ее от радости».

