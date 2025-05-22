Около месяца горит полигон ТБО возле Атбасара

Жители населённых пунктов, расположенных рядом с полигоном, бьют тревогу: уже почти месяц над районом висит гарь и едкий дым. По словам местных, никаких мер для тушения пожара до сих пор не принято.

Между тем, полигон уже привлекался к ответственности зимой этого года. По обращению одного из жителей Атбасара была проведена внеплановая проверка в отношении ТОО «МЖД Атбасар коммунальные услуги». Она проходила с 29 января по 4 февраля.

— В ходе внеплановой проверки в области охраны окружающей установлено, что по границам участка складирования отходов полигона ТБО не полностью установлен забор из сети рабица, территория не ограждена предупреждающими знаками опасности, на выезде из участка устройство контрольно дезинфицирующей бетонной ванны не функционирует, что является нарушением статьи 90 Экологического кодекса РК. По результатам проверки предприятию выдано предписание об устранении нарушений, также составлен протокол об административном правонарушении по ч.2 ст. 332 КоАП РК, с применением административного взыскания в виде штрафа в сокращенном порядке на сумму 98 300 тенге. Штраф полностью взыскан, — поделились в ведомстве.

По словам экологов, согласно материалам книги учетов информации, поступившим из отдела по чрезвычайным ситуациям Атбасарского района, 20 апреля 2025 года произошло возгорание полигона ТБО ТОО «МЖД Атбасар сервис коммунальные услуги».

— Согласно ст. 198 Экологического Кодекса РК, источниками загрязнения атмосферного воздуха признаются поступления загрязняющих веществ в атмосферный воздух, а также образование загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в результате происходящих в нем химических, физических и биологических процессов. В этой связи в результате возгорания произошло загрязнение атмосферного воздуха, — поделились экологи.

За этот инцидент предприятие вновь привлекли к административной ответственности — на основании ч.1 ст.324 КоАП РК. Был наложен штраф в размере 29 490 тенге, который на сегодняшний день оплачен.

Завтра инспекторы вновь выезжают на полигон для повторной проверки.

Напомним, полигон с отходами горел в Костанае.

Мусорный полигон горел также в области Абай.