17:09, 18 Май 2025 | GMT +5
Мусорный полигон горит в области Абай
Сегодня в 12 км от Семея на территории полигона твердых бытовых отходов произошло горение мусора, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Из за сильного ветра огонь перекинулся на сухую растительность.
— Загорание сухой травы потушено. В данный момент огнеборцы ликвидируют возгорание мусора на предварительной площади 2 гектаров. На месте тушения проводятся работы по рекультивации земли, засыпке грунтом и тушению пожара, — говорится в сообщении.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.