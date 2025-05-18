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    17:09, 18 Май 2025 | GMT +5

    Мусорный полигон горит в области Абай

    Сегодня в 12 км от Семея на территории полигона твердых бытовых отходов произошло горение мусора, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС.

    Мусорный полигон горит в области Абай
    Кадр из видео

    Из за сильного ветра огонь перекинулся на сухую растительность.

    — Загорание сухой травы потушено. В данный момент огнеборцы ликвидируют возгорание мусора на предварительной площади 2 гектаров. На месте тушения проводятся работы по рекультивации земли, засыпке грунтом и тушению пожара, — говорится в сообщении.

    Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

    Теги:
    Семей Пожар Мусор Область Абай
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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