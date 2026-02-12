РУ
телерадиокомплекс президента РК
    08:49, 12 Февраль 2026 | GMT +5

    Около двух тысяч случаев кори зарегистрировали в Казахстане

    Под председательством заместителя Премьер-министра — министра культуры и информации РК Аиды Балаевой в Правительстве проведено совещание по вопросам распространения инфекционных заболеваний. Отдельной темой был рассмотрен вопрос распространения кори, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

    В Правительстве рассмотрели эпидситуацию по кори и охваты профилактическими прививками
    Фото: пресс-служба Правительства РК

    По данным Министерства здравоохранения, по итогам прошлого года заболеваемость корью снизилась на 85% по сравнению с 2024 годом. Вместе с тем, с начала года зарегистрирован 1951 случай кори.

    Наиболее высокий уровень заболеваемости отмечен в городах Астаны и Алматы, а также Жамбылской и Атырауской областях. Отмечено, что основная доля приходится на детей до пяти лет, при этом среди заболевших преобладают непривитые дети, в том числе в связи с отказами от вакцинации.

    Также были заслушаны доклады заместителей акимов регионов с высоким уровнем заболеваемости корью.

    Заместитель Премьер-министра подчеркнула необходимость ежедневно анализировать эпидемиологическую ситуацию по кори в региональных штабах при акиматах, а также отметила персональную ответственность руководителей на местах.

    Отдельно был рассмотрен вопрос по охвату профилактическими прививками. В ряде регионов сохраняется недостижение целевых показателей, особенно в Мангистауской области, где охваты не достигнуты по всем основным видам вакцин. Подчеркнуто, что такие разрывы создают условия для распространения инфекций и требуют усиления адресной работы на уровне первичного звена.

    По итогам совещания Аида Балаева поручила взять на особый контроль эпидемиологическую ситуацию по кори, а также активизировать информационно-разъяснительную работу с населением о важности иммунизации, прежде всего в Мангистауской области. 

    Ранее сообщалось, что 57 человек госпитализированы с корью в ЗКО.

